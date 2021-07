Conductor se estrelal contra hidrante y provoca caos en una carretera en Cathedral

Kunamundo

Una carretera principal en Cathedral City cerró debido a una inundación después de que un vehículo se estrellara contra un hidrante.

Los equipos de Cathedral City están trabajando para detener la inundación que ha cerrado Dinah Shore Drive entre Cathedral Canyon Drive y De Anza Road.

Los equipos de la carretera le dijeron a News Channel 3 que un automóvil se estrelló el miércoles por la mañana cuando hacía un giro en U ilegal, lo que provocó inundaciones y un sumidero en el área.

Los equipos del Distrito de Agua del Valle de Coachella han estado trabajando para limpiar el lodo y las inundaciones alrededor del área. Chris Parman, gerente de comunicaciones de la ciudad, confirmó que se espera que el carril en dirección este de Dinah Shore esté abierto a las 5 p.m.

La limpieza en el lado oeste de la carretera no se completará hasta dentro de un par de horas más, pero se espera que vuelva a estar abierta a las 10 p.m., confirmó Parman. Una evaluación inicial del sumidero determinó que no comprometió a Dinah Shore Drive, pero sí a la acera. El conductor del vehículo, identificado como un anciano, se estrelló contra el hidrante y huyó del lugar. Posteriormente, la policía localizó al conductor y al vehículo en su casa en Cathedral City. Parman dijo que el conductor no enfrentará cargos criminales, sin embargo, proporcionó a CCPD la información de su seguro y se la entregó a CCWD para reclamos de reembolso. Permanezca con News Channel 3 para obtener actualizaciones continuas.