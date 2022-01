CVUSD lucha para abordar los conflictos en las escuelas con la práctica de la justicia restaurativa

La mesa directiva del Distrito Unificado del Valle de Coachella mantiene una posición firme en que no agregaran policías armados a los planteles. El tema surgió la noche del jueves durante la junta del consejo escolar para clarificar rumores sobre este asunto.

Los comentarios de la mesa directiva llegan poco después que saliera al aire un reportaje sobre la violencia en sus escuelas en nuestra cadena hermana KESQ.

Dos miembros de la junta escolar nos explicaron como el distrito busca crear un ambiente positivo.

“Ahorita nuestra mesa directiva no va traer los uniformados, o la policía, no es parte del plan ahorita”, dijo Trinidad Arredondo, miembro de la junta escolar.

Varios padres llamaron a expresar su preocupación que uniformados volvieran a entrar a las escuelas de sus hijos.

“Porque creemos que la policía no es la solución para los estudiantes, queremos soluciones a largo plazo”, dijo una madre por teléfono durante la junta.

“Estoy muy preocupada, por el hecho que quieran poner policías en los planteles”, dijo otra madre con dos hijos en las escuelas del distrito.

Unas peleas en una escuela del distrito escolar fueron el centro de atención de un reportaje reciente de nuestra cadena hermana KESQ. Esto tal vez despertó el pensamiento de que la policía local se reintegrará al distrito.

Los miembros de la mesa directiva contestaron que el distrito continúa con sus esfuerzos de implementar la justicia restaurativa en todas las escuelas.

“Piensan que porque hay justicia restaurativa, no va ver consecuencias y eso no es verdad”, dijo Silvia Paz de la mesa directiva.

Ella dice que la presencia de los policías no es la respuesta para prevenir violencia en los planteles.

“Si vamos a disciplinar nuestros estudiantes va ser de una manera que es justa, que va junto al tipo de comportamiento que causó eso y que va a restaurar las relaciones, todo se basa en relaciones”, dijo Paz.

Trinidad Arredondo quien también es miembro de la junta escolar dice que no deberían descartar ideas cuando se habla de la seguridad de los estudiantes y personal.

“Necesitamos diferentes modos de apoyo, pero ahorita, nuestros directores, nos han pedido más seguridad, más personal”, dijo Arredondo.

La mesa tiene planes de crear un comité para explorar más ideas cómo lidiar con la problemática. Arredondo dice que su visión es contar con mentores que las ayuden a prevenir conflictos.

“Un mentor es una persona que camina en y está allí para apoyar a los estudiantes”, dijo Arredondo.

La meta de todos, prevenir situaciones de peleas.

“Nuestras escuelas son seguras, pero va ver conflictos, como todo, no quiero decir no, no pasa, pero necesitas la ayuda de todos”, dijo Arredondo.