Le llueven las criticas a mandatarios locales que no siguieron las reglas que ellos mismos dictaron

Un día después de que el alcalde Eric Garcetti y el gobernador Gavin Newsom fueran sorprendidos posando para fotos sin cubrebocas dentro del estadio SoFi, un supervisor del condado de Los Ángeles pidió hoy a los funcionarios de salud estatales y locales que reevalúen los mandatos de cubrebocas por COVID-19, diciendo que debería depender de el individuo para decidir cuándo usar uno.

"Eliminemos las políticas generales de enmascaramiento de COVID-19: no marcan la diferencia cuando no se siguen o no se hacen cumplir de manera constante. Necesitamos confiar en el público para que tome las mejores decisiones personales por sí mismo en función de sus riesgos únicos y circunstancias", dijo la supervisora ​​Kathryn Barger en un comunicado.

Barger señaló el juego del Campeonato de la NFC del domingo en el SoFi Stadium, y señaló que hubo un cumplimiento inconsistente del requisito de uso de máscaras.

Requisitos de entrada al estadio SoFi

En particular, la leyenda de los Lakers, Earvin "Magic" Johnson, publicó el domingo por la noche una serie de fotos en Twitter tomadas ese día en el estadio SoFi con funcionarios y celebridades sin máscara, incluidos Garcetti, Newsom, el alcalde de San Francisco, London Breed, y el actor Rob Lowe.

Algunas personas en las fotos con Johnson, incluidos Garcetti y Lowe, se pueden ver sosteniendo una máscara en las fotos.

Las fotos provocaron la indignación de algunos críticos que acusaron a los funcionarios de hipocresía cuando se le dice al público que siga los mandatos de mascarillas estatales y del condado. El condado de Los Ángeles requiere que todos los asistentes usen máscaras en los megaeventos al aire libre, como los partidos de fútbol en el SoFi Stadium. El mandato de máscara del estado requiere que las personas usen máscaras en áreas interiores de megaeventos al aire libre.

La oficina de Garcetti le dijo al Servicio de Noticias de la Ciudad: "El alcalde usó su máscara durante el juego y se la quitó por un breve momento para tomar algunas fotos".

Newsom dijo de manera similar en una conferencia de prensa no relacionada en Los Ángeles el lunes que fue "muy juicioso" sobre usar su máscara en el juego e insistió en que tenía su máscara en la otra mano cuando se tomó la foto con Johnson.

Dijo que solo se quitó la máscara momentáneamente para tomar la foto.

“El resto del tiempo lo usé, como todos deberíamos”, dijo Newsom.

Jessica Millan Patterson, presidenta del Partido Republicano estatal, no se mostró impresionada por las explicaciones y dijo en un comunicado: "Mientras obligan a los niños de California a usar máscaras en la escuela, Gavin Newsom y sus amigos disfrutan de una noche de fútbol sin máscaras en un estadio repleto. Su flagrante e insultante desprecio por sus propias reglas de COVID es una señal clara de que es hora de que sus políticas draconianas y el estado de emergencia desaparezcan".

El mandato de máscara del condado y otras pautas de COVID las establece el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, con la orientación de la Junta de Supervisores. Junto con los megaeventos al aire libre con más de 5000 asistentes, las personas deben usar máscaras en todos los espacios públicos, lugares, reuniones y negocios cerrados. Las reglas permiten que las personas se quiten las máscaras cuando están comiendo o bebiendo activamente, están solas en un espacio separado, duchándose o nadando o recibiendo servicios de cuidado personal que requieren quitarse una máscara.

Barger, el único republicano en la Junta de Supervisores no partidista, dijo que es hora de reevaluar los mandatos de enmascaramiento.

"Las reglas de enmascaramiento establecidas por el estado y el condado no fueron seguidas consistentemente por todos en el Campeonato de la NFC de ayer", dijo. "En cambio, vimos personas que optaron por usar máscaras en función del riesgo personal calculado. Los estadios modernos como el SoFi Stadium tienen una fuerte circulación de aire y todos los asistentes al juego debían mostrar un comprobante de vacunación o una prueba negativa. Evidentemente, algunos fanáticos sintieron que esto fue suficiente para protegerlos contra el COVID-19".

A nivel local, funcionarios como la senadora estatal Melissa Meléndez y el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, recurrieron a las redes sociales para criticar al gobernador