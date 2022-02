Californianos vacunados podrán dejar de usar las mascarillas en lugares públicos cerrados a partir del 15 de febrero

Mañana martes, 15 de febrero, el estado de California dejará de exigirle a personas vacunadas que se pongan mascarilla en ciertos lugares públicos cerrados.

La orden de requerir mascarilla en espacios públicos cerrados entró en vigor hace dos meses y para muchos el cambio a la orden es una señal que el estado está avanzando en la lucha contra la pandemia.

El condado de Riverside se alineará a las pautas del estado.

“Nosotros no tenemos las intenciones de crear o emitir ningún mandato adicional”, dijo la portavoz del condado de Riverside, Yaoska Machado.

Machado dice que los casos localmente los casos se están moviendo en la dirección correcta.

“Aquellas que no no se han vacunado tienen que seguir usando máscaras en espacios cerrados públicos, también los niños en edad escolar deben de seguir usando máscaras y aquellos que estén vacunados o no vacunados en cuanto a transporte público, que incluye aviones, autobuses, trenes, ese tipo de lugar, también clinicas”, dijo Machado.

Sin embargo, las mascarillas seguirán siendo obligatorias en ámbitos interiores públicos de la ciudad de Palm Springs.

El administrador de la ciudad, Justin Clifton, explica que la decisión se centra en las peticiones de residentes y comerciantes.

E informa que siguen analizando los datos para decidir cuándo es el tiempo correcto para hacer cambios a su orden.

En la ciudad de Catedral, Laura Silva, de Love Fashion dice que ya es hora que se relaje el requisito estatal.

“Estamos listos para dejar de usar la máscara”, dijo Silva.

Este lunes, removió los carteles que pedían que sus clientes usarán cubrebocas.



“He estado mirando que ha empezado a bajar un poco lo que el virus, y todo eso y esperamos que así siga”

Enrique Reyes, de los Reyes Salvadorian Food, le exige a todos sus clientes que entren con mascarillas.

“Sabemos muy bien que esta pandemia ha venido afectando a todos afectado en todo el sentido y también sabemos muy bien que la mascarilla nos ha protegido”, dijo Reyes.

Pero empezando mañana, dice que será decisión propia de sus empleados y clientes vacunados si desean una mascarilla.

“Pero también estamo por una parte un poco ya cansados por decirlo así, de esa manera, que ya las mascarillas, es tiempo de que las elimine, pero al mismo tiempo sabemos que nos debemos de seguir protegiendo, ya queda en en nosotros seguir usándolas o no”, dijo Reyes.

El secretario de salud pública del estado informó hoy que por ahora no hay cambios a los cambios de las mascarillas en las escuelas, pero reevaluaran esa decisión el 28 de febrero.