Gobierno de Trump revoca la visa de Maria Luiza Ribeiro, embajadora de Brasil en EE.UU.

Por Jennifer Hansler, CNN en Español

El Gobierno de Trump revocó el visado de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, lo que agrava la tensión entre Washington y Brasilia.

El Departamento de Estado no declaró a la embajadora Maria Luiza Ribeiro Viotti como “persona non grata”. Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo que la cancelación de su visa “no es lo mismo que expulsar a la persona del país”.

El funcionario dijo que la revocación de la visa es una “acción recíproca” a lo que describieron como la demora de Brasil en otorgar la aprobación diplomática, conocida como agrément, al candidato de EE.UU. para embajador en ese país, Daniel Perez. También señalaron que la revocación “ocurre en el contexto de varias otras disputas diplomáticas que se han desarrollado en el último año aproximadamente”, incluyendo la negativa de Brasil de otorgar visas a funcionarios de EE.UU.

El funcionario dijo que la visa de Viotti sería restablecida de inmediato si se concede el agrément a Perez. Se desconoce cómo la revocación afectará su estatus como embajadora. Otro funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo que si Viotti deja EE.UU., necesitaría volver a solicitar una visa.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y su embajada en Washington para obtener comentarios.

La medida llega antes de las elecciones de octubre en Brasil, en las que se enfrentarán el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El joven Bolsonaro se reunió con miembros del Gobierno de Donald Trump, incluido el presidente, a principios de este año.

Lula dijo el mes pasado que el Gobierno de Brasil se negó a otorgar visas a dos funcionarios del Departamento de Estado debido a preocupaciones sobre la intromisión en las elecciones.

El primer funcionario del Departamento de Estado dijo este martes que los funcionarios estaban planeando un “viaje de rutina”.

“Respetamos al pueblo brasileño y al Gobierno que elijan libremente a través de elecciones libres y justas en Brasil”, señalaron.

El funcionario no descartó más “acciones recíprocas” pero dijo: “Este evento en particular se centra en el hecho de que hemos designado a un embajador muy calificado, y creemos que el Gobierno de Brasil nos debe una respuesta pronta y positiva a nuestra solicitud de agrément”.

El funcionario dijo que Brasil ha “dado señales” de que probablemente no otorgará esa aprobación hasta después de sus elecciones, lo que impediría que Perez asuma su cargo incluso si es confirmado por el Senado de EE.UU.

El segundo funcionario afirmó que se han “comunicado continuamente con el Gobierno brasileño durante semanas y han dado al gobierno brasileño todas las oportunidades para hacer lo correcto, sin embargo, siguen demorando y obstruyendo”.

“Rechazamos cualquier intento de países extranjeros para interferir en nuestros procesos internos”, dijeron.

La designación de Perez se envió al Senado el 1 de junio y fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado a finales de julio. Perez es el presidente de la Cámara de Representantes de Florida y aliado del secretario de Estado Marco Rubio.

Por lo general, el agrément se solicita antes de presentar un nobramiento. Se desconoce si esto sucedió con la designación de Perez.

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