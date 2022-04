En Coachella, se podría crear un programa con pagos de $400 mensuales a familias inmigrantes

Coachella muy pronto se podría convertir en la primera ciudad del valle en brindar apoyo económico a inmigrantes que no recibieron los paquetes de estímulos del gobierno federal.

Se estima que más de 1,800 familias inmigrantes en la ciudad de Coachella fueron excluidas de las ayudas económicas de la pandemia.

Dentro de poco la ciudad podría emprender un programa piloto que ayudaría a algunas de esas familias económicamente.

La iniciativa apoyaría a aquellos inmigrantes que por cualquier razón no recibieron beneficios económicos proporcionados por el gobierno debido a las crisis de salud.

“Son trabajadores esenciales y se les tiene que dar ayuda, se les tiene que ofrecer algo para sobrevivir. Son familias que no han recibido el child tax credit, son familias que no han recibido ninguna ayuda financiera federal del gobierno sobre esta pandemia”, dijo el alcalde de la ciudad, Steven Hernandez.

Hernández señala que el programa otorgaría $400 dólares por dos años a 150 familias de bajos ingresos que viven de forma irregular.

“Es importante que hagamos todo posible para ayudar a esas familias, para que ellos se sientan incluidos en la economía, para que se sientan como si hay una esperanza de sobrevivir en esta pandemia”, dijo Hernandez.

El miércoles por la noche, durante la junta del concilio, la organización sin fines de lucro, Mission Asset Fund, detalló el proyecto conocido como ‘Showing Up and Doing More'.

Datos compartidos, muestran que los hogares que se quedaron afuera de los paquetes de estímulos aún están batallando para llegar a fin de mes.

Las familias que perdieron sus empleos, salarios, tienen hijos, o se contagiaron podrían ser algunas de las cualificaciones claves para ser considerados para el programa.

“El impacto económico, sabemos que personas en trabajos de bajos ingresos y en familias con menos seguridad fueron los más afectados, y eso incluye a las familias de los indocumentados”, dijo Megan Beaman-Jacinto, quien forma parte del concilio de la ciudad de Coachella.

Beaman-Jacinto explica que la propuesta será financiada con fondos del plan de rescate que la ciudad recibió y contribuciones monetarias por parte de la organización MAF.

“Es importante reconocer que este no es un beneficio especial o extra para la comunidad indocumentada, si no un esfuerzo para cerrar el hueco que dejó entre los beneficios que ya recibieron muchas familias y otras familias no”, dijo Beaman-Jacinto.

Se espera que se perfeccionen los detalles de la iniciativa en las próximas semanas y se pondrá en marcha cuando el concilio apruebe el programa con un voto oficial.

“Es muy importante que este programa será solo para los residente que viven en Coachella, y vamos asegurarnos que nuestros residentes tengan esa oportunidad de sobrevivir”, concluyó el alcalde Hernandez.

Hernandez agrega que si todo marcha bien, hay posibilidades que el programa se expanda para otros residentes como madres o padres solteros criando a sus hijos.