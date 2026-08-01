Múltiples muertos y heridos en un tiroteo en Twin Falls, Idaho, según funcionarios

Por Danya Gainor, CNN

Varias personas murieron y al menos otras dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este sábado en una de las zonas comerciales más concurridas de Twin Falls, Idaho, según Josh Palmer, portavoz de la ciudad.

El atacante murió, añadió Palmer, y se levantaron todas las órdenes de permanecer bajo resguardo. El tiroteo comenzó dentro de un restaurante In-N-Out cercano, dijo Palmer a CNN.

El incidente se suma a una creciente lista de tiroteos registrados este verano que han obligado a personas a huir de lugares cotidianos, como un festival gastronómico, desfiles, lugares de culto y reuniones comunitarias en distintas partes del país.

El tiroteo ocurrió en una zona del norte de la ciudad donde hay hoteles, tiendas de cadenas nacionales y restaurantes que atienden tanto a residentes como a viajeros. Twin Falls, ubicada aproximadamente a 209 kilómetros al sureste de Boise, es un centro regional para gran parte del sur de Idaho.

El Departamento de Policía de Twin Falls había pedido a los residentes evitar el área, diciendo que las carreteras cercanas y el Puente Perrine, el cruce principal sobre el Cañón del Río Snake por kilómetros, están cerrados.

“Estamos pidiendo a todos los residentes y visitantes que eviten el área para que los agentes y los socorristas puedan trabajar de manera segura”, dijo el departamento en un comunicado en redes sociales. “Se darán a conocer detalles adicionales cuando estén disponibles”.

Algunos de los representantes del estado en Washington dijeron este sábado que están agradecidos y orando por los primeros respondedores.

“Insto a los locales y visitantes a obedecer todas las indicaciones de las fuerzas del orden, evitar el área e informar de cualquier actividad sospechosa de inmediato”, dijo el senador de Idaho Mike Crapo en X. “Estoy agradecido por la rápida respuesta de los primeros respondedores de Idaho”.

“Mi equipo está monitoreando de cerca la situación a medida que se disponga de más información por parte del Departamento de Policía de Twin Falls”, escribió el representante de Idaho Mike Simpson.

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