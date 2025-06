El Departamento de Bomberos del Condado de Riverside advierte contra el uso de fuegos artificiales ilegales

Han lanzado el lema: "If You Light It, We'll Write It" o "Si lo enciendes, lo escribimos" para su campaña de prevención de incendios forestales y lesiones este 4 de Julio. Enfatizan al público que los fuegos artificiales ilegales son peligrosos y conllevan multas de hasta $5,000.

