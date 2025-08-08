1000 personas sin electricidad en Pinyon Pines y Mountain Center durante la recuperación del incendio de Rosa

PINYON PINES, Calif. (KUNA) - A pesar de la mejora en la contención durante el quinto día del incendio Rosa, para muchos en la zona de evacuación, la vida está lejos de ser normal. A lo largo de Pinyon Drive, cerca de Mountain Center, la atención se ha desplazado de la lucha contra las llamas a la restauración del suministro eléctrico... lo que supone un desafío difícil en sí mismo.

Aproximadamente mil clientes siguen sin electricidad, según Kevin Short, director general de Anza Electric Cooperative.

“En este momento son aproximadamente 500 servicios, así que unas mil personas,” explicó Short. “Debido a los daños que hemos sufrido en nuestra línea al trasladarnos a Anza, no podemos mantener esta zona en este momento," explicó Short.

Los equipos han traído camiones con enormes generadores de gasolina para mantener algunas luces encendidas, recargándolos cada ocho horas hasta que se puedan hacer reparaciones permanentes.

Short estima que la reparación completa llevará “otros cuatro o cinco días,” y se espera que la energía normal regrese en algún momento de la próxima semana.

Por mientras, los trabajadores se apresuran para mantener los generadores en funcionamiento y avanzar con las reparaciones, todo mientras enfrentan una ola de calor intenso.

Pullara vive en Mountain Center y dice que la espera se está haciendo insoportable. “Es terrible. Estresante,” dijo. “Esperemos que hoy o mañana vuelva la luz y podamos volver a la normalidad,” explicó. “Nuestros animales están... desplazados y es difícil manejar la situación.”

Pullara se ha estado quedando en una casa más abajo de la colina con seis animales después de quedarse sin electricidad, mientras también cuida a un vecino de quien su perro murió en el incendio.

A pesar de la frustración, Short afirma que la coordinación entre la cooperativa, las agencias del condado y Cal Fire ha funcionado muy bien.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los bomberos... y a todos los que trabajan en el condado y a todos nuestros miembros aquí en la colina,” dijo Short.

El incendio Rosa ahora sigue 40% de contenido.

Aunque se ha permitido regresar a algunos residentes de las zonas bajo alerta de evacuación, las órdenes de evacuación siguen vigentes para otros.

Declaración de Shane Reichardt, del Departamento de Gestión de Emergencias del Condado.