La ciudad de Coachella continúa con sus proyectos “Coachella Prospera” ofreciendo energía solar gratuita a los residentes de la zona

COACHELLA, Calif. (KUNA) – Coachella Prospera es un proyecto municipal que busca crear una comunidad resiliente y equitativa. El proyecto trabaja en la planificación de vecindarios, el desarrollo infantil saludable y el apoyo a la comunidad de adultos mayores. Parte de esto incluye la provisión de recursos para vivienda y programas comunitarios como la energía solar.

Gracias a una colaboración con GRID Alternatives, Coachella Prospera ofrece a los residentes de la zona de Prospera energía solar gratuita financiada con subvenciones. El recurso también incluye las reparaciones de techos y las mejoras eléctricas necesarias.

Los residentes de Coachella Prospera podrían ser elegibles para el programa de paneles solares o para acceder a oportunidades laborales. Para saber si vive en la zona, visite https://www.coachellaprospera.com/map e ingrese su dirección.