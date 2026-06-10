Un Trump frustrado recurre de nuevo a las bombas para presionar a Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La administración Trump está haciendo una nueva apuesta para demostrar una suposición central que la guerra con Irán hasta ahora sugiere que es errónea: que los ataques punitivos de una fuerza militar estadounidense muy superior obligarán a Teherán a capitular.

El presidente Donald Trump ordenó este miércoles nuevos ataques contra varios objetivos iraníes, horas después de acusar a la República Islámica de “mantenernos a raya” y no llegar a un acuerdo. “Nos siguen tomando el pelo”, se quejó.

El secretario de Defensa Pete Hegseth explicó que Washington estaba enviando una clara señal a los líderes iraníes y que esperaba fortalecer su posición diplomática. “Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas”, afirmó.

Aún no se conoce con exactitud el alcance total de los objetivos ni los daños causados ​​por los nuevos ataques aéreos.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que las fuerzas estadounidenses dispararon municiones de precisión contra las capacidades de vigilancia militar, los sistemas de comunicación y los activos de defensa aérea iraníes.

En los próximos días, los analistas evaluarán si los ataques, algunos en el sur de Irán y aparentemente destinados a debilitar el control de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, reducirán las opciones de Irán y modificarán su postura negociadora.

En ocasiones, en la guerra, los ajustes estratégicos y los ataques que alcanzan una masa crítica pueden cambiar el resultado.

Sin embargo, el riesgo reside en que esta nueva ofensiva simplemente prolongue una tendencia que ha desconcertado a Trump.

Si bien las fuerzas estadounidenses acumulan repetidamente victorias tácticas, las opciones militares aún no han logrado un triunfo estratégico general.

Las evidencias de los últimos tres meses sugieren que Washington solo logra infundir mayor obstinación entre los líderes iraníes cuando intensifica la presión militar y refuerza la creencia en Teherán de que no se puede confiar en Trump para ningún acuerdo eventual.

“No se puede lograr un acuerdo duradero mediante amenazas, intimidación o el uso de la fuerza”, declaró el miércoles el embajador de Irán en las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani , según la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

En otras palabras, Irán quiere que el mundo sepa que no se le puede obligar a la mesa de negociaciones mediante bombardeos.

Los nuevos ataques estadounidenses pusieron de relieve tres factores que impulsan el conflicto.

En primer lugar, Trump se muestra cada vez más frustrado, y públicamente, porque Teherán no cede ante sus condiciones para la reapertura del estrecho y el fin de su programa nuclear.

En segundo lugar, la nueva acción militar estadounidense reforzó la idea de que Trump cree que solo la confrontación puede obligar a un adversario a cerrar un acuerdo.

También demostró, una vez más, la tendencia del presidente a arriesgarse a perturbar las negociaciones en un momento delicado mediante el uso de la fuerza.

La nueva oleada de ataques tuvo lugar después de que un equipo de negociadores cataríes viajara a Irán el miércoles por la mañana para reunirse con sus homólogos iraníes en un esfuerzo por superar las últimas diferencias en un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán.

Al menos en dos ocasiones anteriores, Trump ha eludido la diplomacia en curso: antes de sus bombardeos de largo alcance contra las instalaciones nucleares de Irán el año pasado, y de nuevo cuando perdió la paciencia con un proceso laborioso en Ginebra a finales de febrero, cuando él e Israel lanzaron conjuntamente la guerra.

El bombardeo del miércoles siguió a una serie de ataques previos contra objetivos iraníes el martes, en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense por parte de Teherán. “Supongo que tenemos derecho a hacerlo”, declaró Trump el miércoles.

En realidad, tenía pocas opciones, porque no hacer nada implicaría que Teherán ejercía dominio sobre el estrecho de Ormuz.

Pero cada vez que Trump decide usar más fuerza, aumenta el riesgo de que un conflicto latente al borde de la escalada se le escape de las manos.

El representante Jim Himes, el principal demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, declaró el miércoles a Erin Burnett de CNN que Irán conserva la capacidad de destruir la infraestructura energética de los Emiratos Árabes Unidos o Qatar en ataques de represalia, y que también podría ordenar a los rebeldes hutíes aliados en Yemen que corten las rutas de exportación de petróleo del Mar Rojo.

“Tienen muchas cartas a su favor, y todas apuntan en una misma dirección: los precios de la gasolina van a subir muchísimo, mucho más de lo que están ahora, para el pueblo estadounidense”, alertó Himes.

Pero los funcionarios estadounidenses dieron a entender que su intención no era reavivar una guerra a gran escala con Irán, lo que refleja el afán de Trump por dejar atrás el conflicto.

Hegseth afirmó que la operación era un intento de “establecer condiciones” y que “no se debía a que quisiéramos reiniciar algo que no fuera necesario”.

A primera vista, los ataques abrieron otra brecha en el precario alto el fuego que había detenido una ronda anterior de operaciones de combate.

Sin embargo, la supuesta tregua se ha convertido menos en un pacto tradicional para silenciar las armas que en un entendimiento tácito para mantener los intercambios por debajo de cierto nivel y evitar así el regreso a una guerra a gran escala.

Quizás la presión del Gobierno para forzar la mano de Irán cambie la situación. Pero los funcionarios también corren el riesgo de caer en un conocido dilema de percepción errónea, donde acciones que parecen lógicas y proporcionadas en Washington no son aceptadas como tales por los adversarios de Estados Unidos en Medio Oriente.

Para que la última maniobra estadounidense de redefinir las “condiciones” de la diplomacia tenga éxito, Irán debe aceptar que la afirmación del Gobierno de haber ganado ya la guerra es cierta.

Sin embargo, Teherán parece creer que tiene la sartén por el mango, razón por la cual aún no ha aceptado las modificaciones que Trump introdujo en el memorándum a principios de la semana pasada.

Además, con su férreo control del estrecho —que está causando graves daños económicos a nivel mundial y aumentando la presión política sobre Trump—, Irán podría haber llegado a la conclusión de que ostenta la posición diplomática dominante.

La supervivencia del régimen tras la ofensiva estadounidense e israelí constituye en sí misma una especie de victoria.

Y si bien la mayoría de los analistas dan por sentado que no podrá soportar indefinidamente los graves daños económicos, sociales y financieros del bloqueo estadounidense, no hay indicios de que el punto crítico sea inminente para un régimen brutal que se preocupa poco por el bienestar de su pueblo.

Todo esto explica por qué Teherán aún no ha dado a Trump la retractación inequívoca que el presidente necesita para justificar su guerra y revertir las encuestas en Estados Unidos que muestran que la mayoría de los votantes la desaprueban.

Pero el repentino regreso de Trump a la ofensiva podría confundir aún más a los votantes que hace tiempo se opusieron a su guerra.

También parece un retorno a la comunicación errática que caracterizó las primeras semanas del conflicto. Después de todo, fue apenas el martes cuando Trump afirmó estar en la fase final de un acuerdo con Irán y que el estrecho podría abrirse en dos o tres días.

La semana pasada, Trump confirmó que llamó “loco” a Netanyahu en una llamada telefónica sobre las acciones israelíes en el Líbano, que, según él, podrían frustrar un acuerdo de paz.

Luego, Trump declaró a Axios que le había dicho al líder israelí que corría el riesgo de quedar aislado con nuevos ataques contra Irán esta semana.

Y aquí está Trump, desatando una vez más el poderío militar estadounidense sobre el país.

Los mensajes contradictorios demuestran que Trump sigue atrapado en una trampa creada por sus propias decisiones.

Para modificar significativamente el panorama estratégico, el presidente podría necesitar ordenar una acción militar más intensa y prolongada.

Esto casi con seguridad desencadenaría una respuesta iraní que arrastraría a los aliados estadounidenses del Golfo al conflicto y agravaría una crisis energética global que está minando la popularidad de Trump.

Sin embargo, sin alterar la percepción de Irán de que está en ascenso, el presidente quizás nunca logre presionar al régimen para que llegue a un acuerdo.

Otra complicación reside en que cualquier acuerdo para reabrir el estrecho y poner fin al bloqueo estadounidense probablemente sea solo el preludio de semanas o meses de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, el destino de sus reservas de uranio enriquecido y sus exigencias para el levantamiento de las sanciones a cambio de su cooperación.

Si la nueva ronda de ataques no funciona, seguramente se volverá a poner el foco en el regreso de Trump a la coerción.

Una explicación reside en su postura de toda la vida de que en cada confrontación solo hay un ganador y un perdedor.

Su instinto de que aplicar medidas drásticas podría obligar a Irán a ceder, por su parte, es una estrategia propia del magnate inmobiliario, aunque este enfoque aún no le haya reportado grandes victorias diplomáticas.

La agresividad del presidente impregna la visión del mundo de su administración. “Se nota cuando alguien intenta negociar un acuerdo a escondidas”, dijo Hegseth. “En cambio, lo que obtienen es un bombardeo constante sobre instalaciones clave en Irán desde Estados Unidos”.

Pero si los nuevos ataques aéreos no obligan a Teherán a ceder, Trump volverá a escuchar la pregunta de por qué está tan aferrado a una estrategia que no deja de fracasar.

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