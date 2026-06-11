El Mundial necesita urgentemente un cambio de aires. Los partidos han llegado justo a tiempo

Análisis por Kyle Feldscher, CNN

El mundo no era tan diferente el 13 de junio de 2018, cuando Estados Unidos, México y Canadá obtuvieron el derecho a organizar conjuntamente la Copa Mundial de 2026.

Donald Trump era presidente. Estaba vigente una prohibición de viajar a Estados Unidos para ciudadanos de países mayoritariamente musulmanes.

Las naciones aliadas estaban consternadas por la errática política exterior del Gobierno estadounidense.

Pero existía la esperanza de que la llegada del mundo a Estados Unidos pudiera traer consigo la unidad y la alegría propias de grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo.

Casi ocho años después, ¡por fin llegó el día! El primero de los 104 partidos de esta Copa del Mundo, la más grande de la historia, arranca a las 3:00 p.m., hora de Miami, en la Ciudad de México, cuando Sudáfrica se enfrente a México en el histórico Estadio Azteca.

Se puede afirmar que el torneo no ha generado precisamente la buena voluntad que los estadounidenses esperaban aquel día de junio de 2018, justo después de que Trump se reuniera con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Singapur.

De hecho, las políticas de la administración Trump han ensombrecido este Mundial desde que retomó la Casa Blanca en enero de 2025 y comenzó a implementar las estrictas medidas inmigratorias que prometió durante la campaña electoral.

Muchos de los titulares en torno a la antesala de este gran festival deportivo se han centrado en los peores aspectos del Mundial: los precios desorbitados de las entradas, las acusaciones de especulación en el transporte público, la negativa a admitir a un árbitro somalí en Estados Unidos, la tensión en torno a la participación de Irán en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y los problemas de visado para aficionados, jugadores y personal en los días previos al inicio de los encuentros.

Y luego están las disputas en línea, ya que estadounidenses y europeos en las redes sociales no parecen poder dejar de atacarse mutuamente por todo, desde el clima hasta la calidad de los estadios de cada uno.

Todo esto ha generado un ambiente muy tenso en torno al mayor evento deportivo del mundo. Pero cuando suene el silbato esta tarde en la capital mexicana, la magia del Mundial por fin podrá comenzar.

Se trata de un torneo de proporciones norteamericanas, que abarca miles de kilómetros, cuatro zonas horarias y decenas de climas y culturas deportivas diferentes.

El año pasado, la FIFA y la administración Trump estimaron que más de 8 millones de personas viajarían internacionalmente para la Copa del Mundo y, si bien las políticas de inmigración de Trump han hecho que viajar a Estados Unidos sea menos atractivo para muchos, esas personas están comenzando a llegar a Norteamérica ahora.

El torneo ha puesto de manifiesto su brillantez, con aficionados de todo el mundo que se vuelven virales al descubrir las delicias del aderezo ranch, toparse con Buc-ee’s o descender el río Chattahoochee en flotador mientras viajan por el sureste.

En México, los surcoreanos celebran con los lugareños y las bandas de mariachis reciben a los equipos en sus hoteles.

Muchos más tendrán sus propios recuerdos de viajes relacionados con la Copa del Mundo este verano, ese tipo de vínculo que mantiene unido este evento entre los partidos.

Pero la acción en el campo será algo especial.

Es probable que este sea el último Mundial para Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos gigantes que han dominado el fútbol mundial durante gran parte de las últimas dos décadas.

Nuevas estrellas están listas para tomar el relevo: Lamine Yamal (siempre que esté en forma), Michael Olisé, Erling Haaland, Florian Wirtz y Luis Díaz.

Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Jude Bellingham y otros también intentarán dejar su huella en el torneo que se disputa en el mejor momento de sus carreras.

El talento que se podrá apreciar será impresionante y los partidos prometen ser emocionantes, aunque una fase de grupos tan extensa, con 72 encuentros, podría mermar parte de la emoción al inicio del torneo.

Aun con la incorporación de tantos equipos (48 en esta edición, 16 más que en las últimas), seguirá habiendo sorpresas e imprevistos que hacen que cada Mundial sea especial.

Aunque todas las miradas estarán puestas en Norteamérica, el orgullo nacional que inspira este evento, y los horarios de inicio escalonados que permitirán a los aficionados que lo vean desde sus países de origen disfrutar de sus equipos en horarios relativamente normales, despertarán una increíble emoción y patriotismo en todo el mundo.

España y Francia parten como favoritas, pero ninguna de las dos selecciones es tan dominante como para dar por hecho que jugarán la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a mediados de julio.

Todo apunta a que se avecina uno de los Mundiales más emocionantes de la historia, si las polémicas extradeportivas no lo estropean antes.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que no sucedería. Trump y su administración dijeron que no sucedería. Todos los involucrados en la organización del Mundial aseguraron al mundo que Estados Unidos daría la bienvenida a aficionados de todo el planeta a este clásico cuatrienal.

Pero el obstáculo potencial más obvio ya se ha materializado y está acaparando titulares en todo el mundo: el sistema de inmigración de Estados Unidos está dificultando que los viajeros de todo el planeta disfruten del torneo y, en algunos casos, está impidiendo la entrada a participantes clave incluso antes de que comience.

La decisión de negar la entrada a Estados Unidos a Omar Abdulkadir Artan, un somalí nombrado mejor árbitro masculino de África en 2025, conmocionó a la comunidad futbolística mundial, acostumbrada a viajes sin contratiempos para la Copa del Mundo.

Fue una prueba de que las políticas de Trump primaban sobre el deseo de la FIFA de exhibir un ejemplo de unidad global, y el organismo rector mundial pareció encogerse de hombros ante la expulsión de uno de los árbitros del torneo sin posibilidad de apelación.

Si a la experiencia de Artan le sumamos la de la selección nacional iraní —atrapada entre dos Gobiernos en guerra y enfrentando una de las circunstancias más singulares en la historia de la Copa del Mundo—, se dibuja un panorama poco halagador sobre la acogida que la administración estadounidense brindaría durante el próximo mes.

Irán se vio obligado a trasladar su base de entrenamiento a Tijuana, México, y la administración Trump solo permitirá la entrada del equipo a Estados Unidos un día antes de su partido inaugural y dos días antes de sus dos últimos encuentros de la fase de grupos.

Los dirigentes iraníes se quejaron de que la tramitación de visados ​​para miembros clave del personal estaba retrasada y que la inestabilidad estaba afectando a su preparación para el torneo.

La federación iraní de fútbol también alegó que su asignación de entradas para el torneo había sido retirada inesperadamente, y añadió que esto afectaría a muchos aficionados del país que habían reservado sus viajes y alojamiento basándose en dicha asignación.

Y justo un día antes de que comenzara el torneo, Trump prometía más bombardeos militares en Irán después de que un dron atacara un helicóptero Apache estadounidense, incluso cuando ha predicho repetidamente que un acuerdo de paz está a la vuelta de la esquina.

“He estado en tres Mundiales y siempre dicen que una vez que bajas del avión y entras al país anfitrión, hay una atmósfera única de cordialidad y globalidad”, declaró el jugador iraní Mehdi Taremi en una entrevista con ESPN.

“Lamentablemente, no lo percibo ahora mismo. Hay mucha tensión en este Mundial. Se siente en el ambiente y, por desgracia, se debe a acciones como (la denegación de visados). Quizás sea solo mi impresión personal”, agregó.

Otras imágenes de las selecciones nacionales de Senegal y Uzbekistán sometiéndose a controles de seguridad similares a los de la TSA a la salida de sus aviones privados se viralizaron, intensificando las críticas hacia la bienvenida que Estados Unidos brindó a los equipos que llegaban para el torneo.

Si bien la delegación senegalesa señaló que los controles eran previsibles, la percepción suele ser la realidad y muchos no tardaron en denunciar el trato recibido.

Llegaron informes desde Marruecos, Escocia y otros países de que a los viajeros que esperaban viajar a Estados Unidos para el torneo se les revocó el acceso al país en el último minuto, lo que les costó miles de dólares, porque nada en esta Copa del Mundo será barato.

Lo primero que notaron muchos aficionados al fútbol entusiasmados al intentar reservar sus entradas para un partido del Mundial —un sueño para muchos aficionados al deporte en todo el mundo— fue que los precios eran astronómicos.

Así siguen estando a punto de comenzar los primeros partidos.

Las quejas sobre el modelo de precios dinámicos de la FIFA y el capitalismo desenfrenado del mercado secundario de entradas comenzaron en cuanto salieron a la venta y no han cesado.

Las redes sociales se han llenado de acusaciones de que la FIFA participa en un plan para inflar los precios de las entradas, pero la realidad es mucho más simple: la demanda de entradas es alta y la oferta es baja.

Las noticias procedentes de los suburbios de Boston y Nueva Jersey sobre los planes para aumentar drásticamente los precios del transporte público hacia y desde esos estadios los días de partido provocaron investigaciones estatales y la promesa de aficionados en Europa de simplemente caminar las decenas de kilómetros hasta los estadios para evitar pagar las tarifas.

Las entradas, que normalmente costaban entre US$ 10 y US$ 20, subieron a más de US$ 100, un aumento de precio que evidenciaba claramente su intento de obtener el máximo beneficio posible.

Mientras tanto, la decisión de Trump de ir a la guerra con Irán ha sacudido los mercados energéticos mundiales y disparado el precio de la gasolina y el combustible para aviones.

El efecto dominó en los precios de los viajes ha sido notable, y una advertencia de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento indica que la demanda de habitaciones de hotel está muy por debajo de las expectativas.

Tal es el escrutinio en torno a los costes para los aficionados y viajeros que decisiones relativamente normales, como que la FIFA exija a los asistentes a los partidos que compren botellas de agua en los estadios en lugar de traer las suyas, o una tarifa de 80 dólares para mostrar un mensaje en la pantalla gigante de un estadio durante las festividades previas al partido, están siendo recibidas con indignación.

Es probable que surjan más quejas, tanto a nivel nacional como internacional.

El verano norteamericano es caluroso y propenso a tormentas eléctricas que podrían provocar retrasos en los partidos.

El elevado precio de las entradas podría resultar en asientos vacíos para algunos partidos menos importantes, ya que los aficionados no querrán desembolsar cientos o miles de dólares para ver a jugadores que quizás no conozcan.

Las enormes distancias que abarca el torneo podrían afectar gravemente la salud de los jugadores, la preparación de los equipos y el seguimiento que los aficionados hacen de sus selecciones.

Pero, ¿se recordarán esas quejas en el futuro? Eso podría depender de los jugadores en el terreno de juego.

La magia que se vive en el terreno de juego durante el Mundial tiene la capacidad de eclipsar todo lo que sucede fuera de él, para bien o para mal.

En ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, están surgiendo zonas de aficionados que sirven de punto de encuentro para los apasionados del fútbol y para quienes sienten curiosidad por él, para disfrutar del deporte rey.

La pasión que inspira este torneo ya se ha hecho patente este mes con los partidos amistosos internacionales que se disputan por todo el país, mientras las selecciones nacionales se preparan para el gran evento.

Y cuando empiecen los partidos, serán los goles, las paradas, las celebraciones y los momentos de desolación los que captarán la atención del mundo.

Eso no quiere decir que la política y las decisiones que han dominado los titulares en los días previos al torneo vayan a desaparecer. Existe una posibilidad real de que persistan durante todo el evento, como Trump durante la entrega del trofeo de la Copa Mundial de Clubes tras la final del verano pasado.

La Copa del Mundo suele apoderarse del país anfitrión y lo transforma en el estado idealizado por la FIFA durante las cuatro o cinco semanas que dura el torneo, convirtiéndose en una celebración global unificadora del deporte.

Quizás más que ningún otro torneo, este Mundial está adoptando la personalidad de uno de los países anfitriones: será grandioso y divertido, pero también extremadamente costoso y generará grandes ingresos para la FIFA. Será una fiesta, pero la controversia siempre estará presente.

Aficionados de todo el mundo celebrarán juntos y compartirán sus culturas, pero también habrá críticas dirigidas a la administración Trump por el trato que reciben los visitantes extranjeros en Estados Unidos.

Todas esas contradicciones se combinan para crear una imagen muy acertada de Estados Unidos en 2026. El resultado es un Mundial muy estadounidense.

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