Arrestan a los padres de el bebe desaparecido de Cabazon; los investigadores creen que el bebé está muerto

CABAZON, California (KUNA) - Los padres de un bebé desaparecido fueron arrestados el viernes por la mañana en su domicilio de Cabazon como sospechosos de asesinato, según ha confirmado el Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

SUSPECT 1: Jake Mitchell Haro, 32-years-old, Resident of Cabazon, CA

SUSPECT 2: Rebecca Renee Haro, 41-years-old, Resident of Cabazon, CA

VICTIM(S): Emmanuel Haro, seven-month-old Infant of Cabazon, CA



La agencia dijo que los investigadores creen que el bebé está muerto y están buscando sus restos.

El viernes por la mañana se estaba llevando a cabo una investigación policial activa en la casa de la familia en la calle Ramona, en Cabazon, justo al sur de la Interestatal 10.

Emmanuel fue dado por desaparecido el jueves por la noche, cuando Rebecca Haro denunció que el bebé había sido secuestrado después de que ella fuera agredida fuera de una tienda en Yucaipa mientras cambiaba el pañal del bebé. Ella dijo a la policía que la agresión la dejó inconsciente y que, cuando despertó, el bebé había desaparecido.

Desde entonces se ha estado llevando a cabo una investigación, pero esta dio un giro cuando las autoridades afirmaron que la declaración inicial de Rebecca presentaba inconsistencias. A raíz de ello, ella se negó a continuar con el interrogatorio policial.

Las autoridades dijeron el viernes que determinaron que el secuestro no ocurrió.

«Basándose en las pruebas, los investigadores determinaron que no se produjo ningún secuestro en Yucaipa. Se cree que Emmauel ha fallecido y continúa la búsqueda para recuperar sus restos», reza un comunicado del SBCSD.

Jake y Rebecca Haro han sido ingresados en una cárcel del condado de Riverside sin fianza.

