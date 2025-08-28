176 libras de metanfetamina encontrados ocultos en un vehículo en el puesto de control migratorio de la Carretera 86

INDIO, Calif. (KUNA) — Agentes de la Patrulla Fronteriza de Indio encontraron 176 libras de metanfetamina tras registrar un vehículo en el puesto de control migratorio de la Carretera 86.

El descubrimiento se produjo la mañana del 22 de agosto.

Según la Patrulla Fronteriza, durante una inspección inicial de una camioneta negra en el puesto de control, los agentes fueron alertados de la probable presencia de personas o drogas ocultas. Una inspección posterior reveló numerosos paquetes de una sustancia cristalina envueltos en plástico, ocultos en compartimentos del vehículo.

El contenido de los paquetes dio positivo en metanfetamina. Las autoridades informaron que el valor total en la calle de las drogas incautadas se estima en 149.727 dólares.

Las dos mujeres, ciudadanas estadounidenses, de 42 y 36 años, fueron arrestadas.

El agente jefe de patrulla interino Joseph A. Remenar dijo que esta es la tercera incautación importante de drogas realizada por agentes de la estación Indio en dos semanas.

“Cualquiera de estas incautaciones es significativa por sí sola”, declaró el Agente Jefe Interino de Patrulla, Remenar. “En conjunto, ilustran la dedicación y tenacidad que los hombres y mujeres del Sector El Centro demuestran a diario. La seguridad fronteriza es seguridad nacional, y estas incautaciones demuestran la importancia de la misión de seguridad nacional de la Patrulla Fronteriza”.

El 12 de agosto, al registrar una camioneta que desprendía un olor acre, los agentes descubrieron 238.72 libras de marihuana empaquetada y productos de tetrahidrocannabinol (THC) y 16.265 dólares en efectivo. El valor total en la calle de las drogas incautadas se estima en 190.976 dólares.

En un segundo incidente de contrabando el 12 de agosto, agentes, asistidos por un perro policía de la Patrulla Fronteriza, descubrieron 21 bultos envueltos, ocultos en el piso de un vehículo. El contenido de los paquetes, que pesaban un total de 79.9 libras, dio positivo en metanfetamina y tiene un valor estimado de 67.932 dólares.

En los tres incidentes, los presuntos contrabandistas fueron arrestados. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos incautó los vehículos, la droga y el dinero en efectivo.