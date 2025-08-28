Los Firebirds anuncian cambios para una experiencia centrada en los aficionados el día del partido

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Los Coachella Valley Firebirds están reflexionando sobre sus primeras tres temporadas y están implementando cambios para mejorar la experiencia de los aficionados de cara a la temporada 2025-2026.

John Page, vicepresidente sénior del Acrisure Arena y de los Coachella Valley Firebirds, comentó que las autoridades escucharon las preocupaciones de los aficionados sobre el alto costo de asistir a los partidos. Un aspecto en el que reconocieron la necesidad de un cambio fue el precio del estacionamiento, y ahora han desarrollado una solución.

Los aficionados que reserven su estacionamiento con antelación a través de la aplicación ParkWhiz podrán acceder al estacionamiento principal general por $20, con tarifas que aumentarán el día del partido.

No solo se trata de la reducción de los precios del estacionamiento, sino que los Firebirds también ofrecerán comida y bebida a bajo costo con The Oasis durante la hora feliz. Esto incluirá cerveza de barril a $5, vino a $10 y una variedad de opciones del menú, como combos, por menos de $10. Las autoridades informaron que habrá más opciones económicas de comida y bebida en otros puestos de comida del estadio.

Para las familias del Valle que deseen asistir a los partidos entre semana, la entrega del disco se adelantará a las 6:30 p. m. para los partidos de lunes a jueves. La hora feliz durante esos días también comenzará temprano, a las 5:30 p. m., en The Oasis.

Estas son solo algunas de las ofertas que los Coachella Valley Firebirds están cambiando para mejorar lo que los funcionarios llaman la experiencia del día de juego "centrada en el fanático".