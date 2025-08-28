Newsom anuncia el despliegue de equipos de la Patrulla de Caminos en toda California

SACRAMENTO, Calif. (KUNA) - El gobernador Gavin Newsom anunció hoy el despliegue de equipos de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en las principales ciudades y regiones del estado, donde colaborarán con las agencias locales del orden público como parte de los esfuerzos continuos para reducir la delincuencia en todo el estado.

Newsom indicó que los despliegues son una ampliación de las iniciativas de la CHP que, según el gobernador, han logrado reducciones significativas de la delincuencia durante el último año en Bakersfield, Oakland y San Bernardino.

El anuncio del gobernador destacó que estas nuevas iniciativas se implementarán en San Diego, así como en Los Ángeles, el Inland Empire, el Valle Central, Sacramento y el Área de la Bahía de San Francisco.

Los equipos de la Patrulla de Caminos de California (CHP) "saturarán las zonas con alta delincuencia, se centrarán en los reincidentes y decomisarán armas y narcóticos ilícitos", según informó la oficina del gobernador.

"Cuando el estado y las comunidades locales trabajan juntos estratégicamente, la seguridad pública mejora", declaró Newsom. "Mientras la administración Trump socava las ciudades, California se asocia con ellas y obtiene resultados concretos. Con estos nuevos despliegues, redoblamos nuestros esfuerzos en estas colaboraciones para consolidar el progreso y seguir reduciendo la delincuencia".

La oficina del gobernador indicó que los equipos de represión del delito:

- Identificarán y reprimirán la actividad delictiva en zonas de alta criminalidad mediante una labor policial basada en datos e inteligencia;

- Llevarán a cabo operaciones policiales proactivas diseñadas para disuadir y desmantelar el crimen organizado;

- Aumentarán la visibilidad y la presencia de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en las comunidades más afectadas por la delincuencia;

- Apoyarán a las fuerzas del orden locales compartiendo información de inteligencia, coordinando la aplicación de la ley y asistiendo en las investigaciones; y

- Mantendrán una estricta rendición de cuentas mediante un liderazgo estructurado, informes claros y supervisión operativa.

"Estos equipos de represión del delito brindarán un apoyo crucial a nuestros socios locales, enfocándose en los delitos donde más ocurren", declaró el comisionado de la Patrulla de Caminos de California (CHP), Sean Duryee. "Al combinar recursos, inteligencia y personal, podemos desmantelar mejor la actividad delictiva y fortalecer la seguridad de las comunidades de toda California".