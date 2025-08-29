Hombre desaparecido de Yucca Valley fue hallado muerto, confirma su familia

Actualización 08/29/25

El hombre fue hallado muerto, confirmó su familia a nuestra estacion hermana News Channel 3. La causa de la muerte sigue bajo investigación.

Informe original 08/29/25

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Un hombre de 41 años de Yucca Valley, reportado como desaparecido, fue visto por última vez el 16 de agosto en Palm Springs.

Según se informa, Justin Daniel Dow fue visto por última vez en el Palm Springs Motel 6, ubicado en 63950 20th Avenue.

Se ha presentado un reporte de persona desaparecida ante la Policía de Palm Springs y el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Dow mide 6 pies, 1 pulgada, pesa entre 175 lbs y 180 lbs. Tiene múltiples tatuajes, incluyendo tatuajes en ambos lados del cuello.

Si tiene alguna información, comuníquese con la policía de Palm Springs al (760) 323-8116 o al (760) 327-1441.

También puede comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino al:

Desert – (760) 956-5001

Valley – (909) 387-8313