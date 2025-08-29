Mujer de Coachella arrestada, acusada de participar en robo a vivienda en Rancho Mirage

PALM DESERT, Calif. (KUNA) - Una mujer de 24 años, residente de Coachella, salió en libertad bajo fianza el viernes tras ser arrestada por sospecha de robo en una vivienda en Rancho Mirage.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, Estación de Palm Desert, informa que alrededor de las 6:00 p. m. del martes 5 de agosto, los agentes respondieron a un reporte de robo en la residencia ubicada en Via San Lucia, cerca de DaVall Drive.

Durante su investigación, el Equipo de Supresión de Robos y Robos de la Estación de Palm Desert encontró evidencia de que la víctima se encontraba en la vivienda en el momento del robo y posteriormente identificó a la mujer de Coachella como sospechosa.

El Equipo Especial de Ejecución de la Ciudad de Rancho Mirage ayudó a localizar a la sospechosa cerca de la Interestatal 10 y la calle Washington en Palm Desert el jueves. Las autoridades informaron que la joven de 24 años fue arrestada y acusada de robo residencial en primer grado. Fue ingresada en el Centro de Detención John Benoit de Indio.

La sospechosa fue puesta en libertad el viernes bajo una fianza de $35,000.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, Estación Palm Desert, invita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a contactar al agente Paull al (760) 836-1600.