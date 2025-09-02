Vista Chino permanecerá cerrado en el arroyo Whitewater el miércoles por trabajos de mantenimiento

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Vista Chino permanecerá cerrado en el arroyo Whitewater por trabajos de mantenimiento a partir de la mañana del miércoles, anunciaron las autoridades de Palm Springs.

El cierre comenzará a las 6:30 a. m. del miércoles 3 de septiembre.

Las autoridades informaron que se limpiarán los arcenes y los carriles de drenaje, y que la arena se reubicará en el lado sur del arroyo.

Se espera que la carretera esté reabierta por la tarde.

