La estimación del Pentágono de US$ 25.000 millones de la guerra con Irán es baja y no incluye otros costos, según fuentes

Por Natasha Bertrand y Zachary Cohen, CNN

La estimación de US$ 25.000 millones que un alto funcionario del Pentágono presentó el miércoles a los legisladores sobre el coste total hasta la fecha de la guerra con Irán es una cifra muy baja que no incluye el coste de reparar los extensos daños sufridos por las bases estadounidenses en la región, informaron a CNN tres personas familiarizadas con el asunto.

Una de las fuentes indicó que el costo real estimado se acerca más a los US$ 40.000 o US$ 50.000 millones si se tienen en cuenta los costos de reconstrucción de las instalaciones militares estadounidenses y la sustitución de los bienes destruidos.

Según ha informado CNN, los ataques iraníes en el golfo Pérsico durante los primeros días de la guerra dañaron significativamente al menos nueve instalaciones militares estadounidenses en tan solo 48 horas, alcanzando emplazamientos en Bahrein, Kuwait, Iraq, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Varios sistemas de radar estadounidenses críticos y otros equipos en Medio Oriente también fueron destruidos por ataques iraníes, incluido el sistema de radar de una batería de misiles THAAD estadounidense en Jordania y edificios que albergaban sistemas de radar similares en dos ubicaciones de los Emiratos Árabes Unidos, también divulgó CNN.

Un avión E-3 Sentry de la Fuerza Aérea de EE.UU. también fue destruido en un ataque iraní contra una base aérea en Arabia Saudí.

Jules “Jay” Hurst III, el funcionario del Pentágono que actualmente se desempeña como contralor de la agencia, declaró el miércoles ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que “la mayor parte” de los US$ 25.000 millones que mencionó se han gastado en municiones.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se negó a decir si esa cifra incluía la reparación de los daños a las bases estadounidenses.

CNN ha solicitado comentarios al Pentágono.

El representante demócrata Ro Khanna se mostró escéptico ante la estimación de US$ 25.000 millones, calificándola de “totalmente errónea” durante la audiencia del miércoles.

Funcionarios del Pentágono habían informado previamente al Congreso que la guerra costó aproximadamente US$ 11.000 millones solo en los primeros seis días, y el departamento solicitó a la Casa Blanca el mes pasado que aprobara una petición al Congreso de más de US$ 200.000 millones en fondos militares adicionales para la guerra en curso, informó CNN.

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Durante las reuniones informativas sobre el presupuesto con los periodistas la semana pasada, Hurst declaró que el Pentágono no tiene “una cifra definitiva sobre los daños sufridos por nuestras instalaciones en el extranjero” y que depende “de cómo decidamos reconstruirlas, o si lo hacemos”.

Señaló que el precio de reparar esas instalaciones “no se refleja” en la solicitud presupuestaria del Pentágono de US$ 1,5 billones para el año fiscal 2027, en parte porque el departamento todavía está evaluando “qué queremos construir en el futuro”.

“Nuestros socios también podrían aportar una parte para esa construcción”, indicó Hurst. “Así que no tenemos una estimación precisa de lo que costaría reconstruir esas instalaciones”.

Según informaron funcionarios la semana pasada, el presupuesto solicitado de US$ 1,5 billones para 2027 supondría un aumento del 42 % en la financiación del Departamento de Defensa.

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Con información de Haley Britzky, de CNN.