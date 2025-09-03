El Departamento de Servicios para Animales del Condado de Riverside transporta 52 perros a Maine

Riverside, Calif. (KUNA) – Esta semana, 52 perros fueron transportados a Maine para ayudarlos a encontrar un hogar en medio de una sobrecapacidad crítica en los refugios del Condado de Riverside.

Las mascotas se destinarán a Miracle Lane Farm and Sanctuary (Maine), Give a Dog a Home Rescue (Maine) y SPCA Westchester (Nueva York).

El Departamento de Servicios para Animales del Condado de Riverside (RCDAS) se asoció con Wings of Rescue para el transporte.

“Estas 52 vidas han cambiado gracias a nuestros increíbles socios de Wings of Rescue, quienes siguen ayudando a las mascotas de RivCo que buscan una segunda oportunidad”, dijo Daylin Valencia, gerente de RCDAS. “Estoy agradecida de formar parte de un equipo comprometido con salvar vidas, donde nos unimos para preparar a estas mascotas para sus viajes cuando se presenta la oportunidad”.

RCDAS continúa operando con una sobrecapacidad crítica para perros, donde tres o cuatro comparten una jaula diseñada solo para dos. Para facilitar la incorporación de mascotas a hogares y reducir el hacinamiento, en todos los refugios se eximen las tarifas de adopción y recuperación.

Las adopciones exentas del programa "Enamórate" incluyen cirugía de esterilización/castración, microchips, vacunas según la edad y placas de identificación grabadas. Con más de 1000 perros en todo el sistema de refugios, hay una amplia variedad de razas, edades y personalidades para elegir.

Si los miembros de la comunidad no pueden adoptar, pero desean que una mascota descanse del refugio, también se necesitan familias de acogida a corto plazo. Las familias pueden aprovechar el programa de excursiones "Día del Perro", que ayuda a que su perro descanse de su jaula y a la vez lo expone a posibles adoptantes. Los perros que salen de excursión durante un solo día pueden ejercitarse, socializar y desestresarse, lo que aumenta 5 veces su probabilidad de ser adoptados.

Para obtener más información sobre adopciones sin costo y cómo inscribirse como familia de acogida, visita www.rcdas.org