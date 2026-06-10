Los comentarios más insensibles de Trump sobre Irán y la economía

Análisis de Aaron Blake, CNN

En la mañana del martes, el presidente Donald Trump respondió a que Irán derribara un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU. durante un alto el fuego diciéndole al Wall Street Journal que “no es para tanto”. Unas 24 horas después, respondió a que la inflación se disparara por encima del 4 % por primera vez en tres años diciendo: “Me encanta la inflación”.

El golpe doble de comentarios frívolos ejemplifica el enfoque cada vez más insensible de Trump a la hora de abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre la guerra con Irán y la economía.

Repetidamente en los últimos meses, Trump ha respondido a las crecientes inquietudes de los estadounidenses no con empatía, sino fingiendo que su dolor no existía, o que en realidad era algo bueno.

Y ahora ha reunido una lista notable de comentarios torpes.

A continuación se presentan algunos de los ejemplos más destacados, clasificados según lo insensibles que fueron y lo políticamente problemáticos que podrían ser para el partido de Trump de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

Trump a menudo ha tenido dificultades para hablar con tacto sobre los sacrificios de las tropas estadounidenses, y sin duda ese es el caso ahora que él mismo las ha enviado a la guerra.

Después de que se informara de las primeras tres muertes en la guerra con Irán, Trump de inmediato pareció incorporar las muertes a un análisis de costo-beneficio.

“Tenemos tres, pero esperamos bajas”, dijo Trump a NBC News. “Pero al final, va a ser un gran acuerdo para el mundo”.

En un video posterior, Trump pareció improvisar mientras hablaba de las muertes, diciendo: “Así es”, y apostando a que habría más muertes.

Los demócratas arremetieron rápidamente contra él por esa frase.

Trump ha sugerido en ocasiones que el aumento de los precios del petróleo en realidad es bueno porque EE.UU. está produciendo más.

“Estados Unidos es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, dijo Trump en redes sociales allá por marzo.

Por supuesto, ciertas personas se beneficiarán. Pero la gran mayoría de los estadounidenses no trabaja en la industria petrolera y, por lo tanto, el aumento de los precios es una carga.

El año pasado, Trump sugirió repetidamente que los estadounidenses que enfrentaban aumentos de precios en parte debido a los aranceles simplemente podrían comprarles a sus hijos menos muñecas y/o lápices.

“Quizá los niños tengan dos muñecas en lugar de 30 muñecas, ya sabes”, dijo en abril de 2025.

Más tarde, Trump hizo un argumento similar sobre los lápices.

“Bueno, puedes prescindir de ciertos productos”, dijo. “Puedes prescindir de lápices, porque con la política con China, ya sabes, cada niño puede conseguir 37 lápices. Solo necesitan uno o dos”.

Se supone que el movimiento político populista de Trump trata de ayudar a la clase trabajadora y de hacer frente a los intereses de los adinerados, los ricachones y la multitud globalista que se reúne para una conferencia económica anual en Davos, Suiza.

Pero allí estaba él en Davos en enero, en medio de importantes dificultades económicas en casa, presumiendo de que sus políticas estaban enriqueciendo a los allí reunidos.

“Ni siquiera le pregunto a nadie cómo le va ahora”, dijo Trump a una reunión de directores ejecutivos. “Es como si todo el mundo estuviera ganando tanto dinero”.

Añadió que “les hemos dado una plataforma en la que realmente pueden poner su genialidad a trabajar”.

Trump también los deleitó con historias sobre personas haciendo compras frívolas con su nueva riqueza.

Aunque cueste creerlo, el incidente con un helicóptero Apache no fue la única vez que Trump se encogió de hombros, al menos retóricamente, ante la acción militar con Irán durante el supuesto alto el fuego.

Después de que Irán atacara bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein y el aeropuerto de Kuwait la semana pasada, Trump lo calificó de “no gran cosa” y lo desestimó como un ataque de represalia legítimo. (Trump ha minimizado con frecuencia las posibles violaciones iraníes del alto el fuego, aparentemente con la esperanza de mantener la tregua y cerrar un acuerdo, aunque Estados Unidos atacó a Irán el martes y él ha prometido más ataques el miércoles.)

El mes pasado, Trump desestimó el aumento de los precios de la gasolina como “cacahuates”.

“Esto son cacahuates”, dijo Trump a los periodistas. “Agradezco que todo el mundo lo aguante durante un ratito. No será por mucho más tiempo”.

Una encuesta reciente de Reuters-Ipsos mostró que casi dos tercios de los estadounidenses dijeron que el aumento de los precios de la gasolina había afectado a las finanzas de sus hogares al menos “algo”.

El año pasado especialmente, Trump presentó una y otra vez al concepto de la asequibilidad como un “engaño” o una “estafa”.

“Es una estafa”, dijo Trump en un momento dado. “Creo que la asequibilidad es la mayor estafa”.

A menudo era difícil captar lo que Trump quería decir, pero parecía estar sugiriendo que los demócratas estaban exagerando el problema. Sin embargo, las encuestas muestran que los estadounidenses creen de forma abrumadora que la asequibilidad es un problema y que Trump ha descuidado el asunto.

Trump también sugirió en ocasiones que la asequibilidad era un concepto que acababa de crearse, o que nunca había oído el término antes. Esto a pesar de que había hecho campaña en 2024 prometiendo hacer las cosas más asequibles.

Eso dibuja la imagen de un presidente que no se toma el asunto en serio. Y las encuestas muestran que entre dos tercios y tres cuartos de los estadounidenses creen que Trump no lo ha hecho.

Puedes apostar a que el nuevo comentario de Trump recibirá mucha atención de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Cuando se le preguntó el miércoles por la inflación más alta en tres años —una inflación impulsada por el aumento de los costos energéticos debido a la guerra con Irán— Trump respondió que “las cifras son estupendas”.

“Me encanta”, dijo sobre los nuevos datos. “Me encanta la inflación”.

Trump podría argumentar que no estaba diciendo que la inflación en sí sea buena. Más bien parecía estar argumentando que los datos eran de algún modo buenos. Sostuvo que la inflación se desplomaría una vez terminara la guerra.

Pero fue un argumento bastante absurdo ,uno que generó un titular sonoro abrumadoramente despectivo. Podría argumentar que la inflación es temporal, pero casi nadie diría que una inflación del 4,2 % es realmente buena o algo que debería encantarle.

Esto sigue ocupando el primer lugar, por lo tajante que fue y por lo directamente que habla del abandono por parte de Trump de su antiguo populismo.

El mes pasado se le preguntó a Trump hasta qué punto las preocupaciones de los estadounidenses sobre el costo económico de la guerra con Irán estaban motivando su impulso por un acuerdo de paz.

Respondió que no lo motivaban “ni un poquito”.

“Lo único que importa cuando hablo de Irán [es] que no pueden tener un arma nuclear”, dijo Trump. “No pienso en la situación financiera de los estadounidenses. No pienso en nadie. Pienso en una sola cosa: no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. Eso es todo”.

Se podría argumentar que esta es la postura de negociación correcta para tener con Irán, al menos cuando se trata de lograr un acuerdo, y que transmitir una falta de determinación perjudica tu capacidad de presión.

Pero la forma en que Trump lo dijo fue brutal.

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