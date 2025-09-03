Skip to Content
Yellow Cab of the Desert ya no operan mas

COACHELLA VALLEY, Calif. (KUNA) - Yellow Cab of the Desert ya no opera, según confirmó nuestra estación hermana News Channel 3.

Varios conductores contactaron a News Channel 3 el martes para informar que la compañía estaba fuera de servicio.

Nuestra estación hermana News Channel 3 llamó a su oficina y un mensaje de voz confirmó que la compañía ya no opera, dirigiendo a los clientes a otro número de teléfono. El número nos dirigió a City Cab, que está absorbiendo Yellow Cab of the Desert.

