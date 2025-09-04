Se desata incendio en la Reserva Indígena Cahuilla en Anza

ANZA, Calif. (KUNA) - Un incendio forestal se desató hoy al sur de la Carretera 371 en Anza, quemando aproximadamente cinco acres para cuando los bomberos y las aeronaves de Cal Fire se desplegaron en el lugar, donde ninguna estructura se vio amenazada de inmediato.

El incendio, que no causó heridos, se reportó a la 1:57 p. m. del jueves en la zona de las carreteras Coyote Canyon y Terwilliger, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia indicó que varias cuadrillas de bomberos se desplazaron al lugar y encontraron llamas que se movían a una velocidad moderada a través de la densa maleza con vientos suaves.

Dos aviones cisterna y un helicóptero de Cal Fire llegaron al incendio a las 2:15 p. m. e iniciaron recorridos por la cabecera del incendio, frenando significativamente su avance y manteniéndolo dentro de un sistema de caminos de tierra.

No parecía haber órdenes de evacuación inminentes en la zona rural, ubicada al este de la Reserva Indígena Cahuilla.

Esta zona ha sido foco de numerosos incendios forestales, grandes y pequeños, cada verano durante los últimos tres o cuatro años.

Se desconoce de inmediato la causa del incendio actual.