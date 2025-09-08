Padres de adolescente asesinado en tiroteo en Coachella piden ayuda para encontrar al sospechoso

COACHELLA, Calif. (KUNA) - Continúa la búsqueda del sospechoso que mató a Alberto 'Albert' Castillo Jr. e hirió a otros dos adolescentes.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 4 a. m. del 2 de agosto en la cuadra 49000 de Corte Molino, donde los agentes informaron haber sido despachados tras recibir un reporte de agresión con arma mortal.

Tres adolescentes resultaron heridos, incluyendo a Castillo Jr., de 17 años, quien falleció en el lugar de los hechos.

Albert Castillo, padre del joven, describió a su hijo como un "espíritu libre" que amaba los deportes, la pesca y ayudar a los demás.

Cortesía: Albert Castillo

"Amaba a sus hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas", dijo Castillo. "Ayudaba a cualquiera. Fuera desconocido o no, no le importaba".

Castillo Jr. era de La Quinta, según sus padres.

Su padre dijo que Castillo Jr. quería seguir los pasos de su abuelo, quien operaba líneas eléctricas.

"Podría haber sido quien quisiera. Era inteligente", dijo Castillo.

Pero ahora, Castillo dijo que vive con un vacío en el corazón.

“Esperaba que me estuvieran mintiendo”, dijo Castillo. “Ningún padre quiere pasar por esto. Hasta el día de hoy, no quiero aceptarlo. Nunca volveré a abrazar a mi hijo. No es justo”.

La familia dijo que ha recibido un fuerte apoyo de sus familiares y de la comunidad de su ciudad natal, incluyendo la Desert Chapel Christian School, la escuela a la que asistió Albert, que creó una beca en su honor y retiró su número 7 de fútbol americano.

Pero lo que más necesitan ahora son respuestas.

“Nadie se ha presentado”, dijo Castillo. “Si estuvieron allí, no se asusten. Espero que alguien se presente”.

La madre de Albert se hizo eco de esa petición.

Le pidió a Telemundo 15 que no revelara su identidad por razones de seguridad.

“Ninguna madre debería tener que enterrar a su hijo”, dijo. “Lo pido desde el fondo de mi corazón. Si saben algo, vieron algo, oyeron algo o tienen la más mínima información, por favor, denuncien. Pueden permanecer en el anonimato. Incluso la más mínima información puede marcar la diferencia. Necesitamos justicia para mi hijo Albert. Siempre lo amaremos y lo extrañaremos. Por favor, ayúdennos a encontrar respuestas. Nuestra familia merece respuestas y paz”, dijo.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside informó que la investigación sigue activa y en curso.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el investigador principal de la Unidad Central de Homicidios, Castaneda, al (951) 955-2777 o con el investigador de la Estación Termal, Glasper, al (760) 863-8990.