Una persona fue trasladada a un centro de traumatología tras un incendio vehicular en la I-10 cerca de Indian Canyon Drive

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) - Una persona fue trasladada a un centro de traumatología tras un incendio vehicular ocurrido el lunes por la tarde en Desert Hot Springs.

El incidente se reportó poco después de la 1:45 p. m.

CAL FIRE informó a Telemundo 15 que el primer vehículo en llegar al lugar reportó un incendio en el maletero de un vehículo.

Un paciente fue trasladado a un centro de traumatología en estado desconocido.

El incidente no afecta el tráfico en la I-10, pero sí la rampa de entrada y salida.

