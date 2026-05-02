¿Crisis del petróleo? Los vehículos eléctricos chinos están listos para dominar el siglo XXI

Por Simone McCarthy, CNN

Un elegante SUV ofrece masajes mecánicos para los pies, una lujosa minivan cuenta con asientos giratorios para facilitar el acceso a la tercera fila, y una sorprendente cantidad de modelos ofrecen karaoke a bordo con altavoces profesionales.

Otros incorporan faros que proyectan películas en una pared, convirtiendo cualquier lugar en un autocine. Aquí, las funciones de conducción inteligente son omnipresentes, incluso en los modelos más asequibles.

Para muchos consumidores que observan desde fuera, las opciones que ofrece China —expuestas esta semana en Beijing en el mayor salón del automóvil del mundo— parecen un sueño. Pero para algunos fabricantes de automóviles y políticos de todo el mundo, representan una amenaza existencial.

Los fabricantes de automóviles chinos están produciendo sus modelos a gran escala y a un precio relativamente bajo.

Y hay otro factor importante: mientras que los precios del petróleo y el gas se disparan debido a la guerra con Irán, la gran mayoría de estos autos son eléctricos o híbridos.

El contraste con Estados Unidos nunca ha sido tan marcado: el año pasado, Washington redujo su apoyo a los vehículos eléctricos en favor de los que consumen mucha gasolina, y de hecho ha prohibido la entrada de automóviles chinos al mercado, alegando la necesidad de proteger la seguridad nacional y la industria local.

Ante la inminente llegada del presidente de EE.UU., Donald Trump, a China a mediados de mayo para mantener conversaciones con el líder Xi Jinping, los fabricantes de vehículos eléctricos del país también están explorando otra frontera, observando si la creciente demanda mundial de vehículos eléctricos les ayudará a abrirse paso en el mercado estadounidense.

En cualquier caso, el mensaje que se pretende transmitir con esta exhibición del tamaño de 70 campos de fútbol es claro: China avanza implacablemente con la tecnología que cree que le permitirá triunfar en el siglo XXI.

Los principales fabricantes de automóviles de China, y Beijing, están apostando fuerte a que el resto del mundo elegirá su visión de un futuro eléctrico, en lugar de uno que siga ligado a la gasolina.

El aumento del precio de la gasolina es “una llamada de atención para quienes nunca han probado un vehículo eléctrico”, declaró Stella Li, ejecutiva de BYD, a CNN durante la emisión del programa, donde habló sobre la ambiciosa estrategia de expansión del mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos. “Cuando te pasas al coche eléctrico, nunca vuelves atrás y cambias a un vehículo de gasolina”.

Captar clientes en el extranjero es ahora imprescindible para las principales empresas chinas.

Por un amplio margen, el país posee el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. Más de la mitad de los autos nuevos vendidos en China son eléctricos o híbridos.

En sus megaciudades y alrededores, el tráfico se va silenciando progresivamente, y el suave zumbido del motor eléctrico reemplaza el rugido del motor de combustión interna.

Pero sus titanes de la industria también están inmersos en una lucha encarnizada por la cuota de mercado, con brutales guerras de precios y una competencia feroz en un mercado nacional saturado que reduce los beneficios y frena el crecimiento.

La expansión internacional ya se está acelerando a medida que las principales marcas impulsan el desarrollo de infraestructura de carga y buscan atraer clientes y socios en el extranjero.

Según datos oficiales, las exportaciones chinas de vehículos eléctricos aumentaron un 78 % interanual en el primer trimestre.

Pero los fabricantes de automóviles chinos también se enfrentan a un panorama global que desconfía de la competencia.

La semana pasada, más de 70 legisladores estadounidenses enviaron una carta abierta a Trump advirtiendo al presidente contra “cualquier intento de reducir las barreras para los automóviles chinos o de facilitar de cualquier otro modo su entrada en el mercado estadounidense”, afirmando que las consecuencias para los trabajadores estadounidenses, las cadenas de suministro y la seguridad nacional “serían profundas”.

Los elevados aranceles sobre los automóviles importados de China a Estados Unidos constituyen un embargo de facto, y la prohibición del software conectado a China en los vahículo nuevos complica cualquier plan para producir automóviles en Estados Unidos o en países vecinos para ese mercado.

Europa ha optado por aranceles que considera que igualan las condiciones, pero no bloquean la competencia. Y los fabricantes de automóviles chinos están ganando rápidamente cuota de mercado allí.

Las matriculaciones de vehículos nuevos de BYD aumentaron casi un 170 % en el primer trimestre de este año en los países de la Unión Europea, según datos del sector.

Lo que infunde temor en los corazones de los rivales extranjeros es la enorme magnitud de la producción en China, donde los fabricantes de automóviles pueden contar con sólidas cadenas de suministro nacionales y han automatizado sus fábricas.

Detrás de esa preocupación subyace el hecho de que el respaldo que el Gobierno ha brindado durante mucho tiempo al sector, mediante subsidios, exenciones fiscales y otras ventajas, ha convertido a los automóviles chinos en competidores desleales que acabarán con la competencia mundial.

Pero las empresas chinas tienen una opinión diferente.

Li, de BYD, explicó a CNN que, en su opinión, la fortaleza de Estados Unidos radica en su capacidad para atraer a las empresas más inteligentes y a las personas más talentosas del mundo para competir. “Una vez que te conviertes en un mercado protegido, pierdes esta ventaja… y el país se debilita”, afirmó.

Pero BYD y otros fabricantes de automóviles chinos, incluido su principal rival nacional, el gigante automovilístico Geely, no se hacen ilusiones con respecto a Estados Unidos.

“Estamos abiertos al diálogo, pero no tenemos previsto entrar en el mercado estadounidense para vender nuestros automóviles a los clientes finales a corto o medio plazo”, declaró Victor Yang, vicepresidente sénior de Geely, a CNN en el salón del automóvil.

¿Fuera de EE. UU.? Yang, cuya compañía tiene empresas conjuntas en varios países, entre ellos Brasil, Corea del Sur y el Reino Unido, considera que esta iniciativa es beneficiosa para todos.

“Las mejores prácticas de electrificación e inteligencia artificial de China se pueden compartir con socios en otras partes del mundo, para que los clientes finalmente se beneficien del crecimiento de la tecnología en su conjunto”, afirmó.

La transferencia de tecnología de las empresas automovilísticas chinas a sus homólogas extranjeras supone un cambio radical con respecto a la situación de hace apenas unas décadas, cuando los fabricantes de automóviles chinos dependían de empresas conjuntas con marcas extranjeras en su mercado para obtener conocimientos técnicos.

Ahora, de forma muy similar a como Ford y la cadena de montaje llegaron a simbolizar el ingenio estadounidense del siglo XX, el sector de los vehículos eléctricos de China y su producción altamente automatizada se han convertido en un símbolo del ascenso de China como potencia tecnológica en el siglo XXI.

El éxito mundial de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos podría ofrecer a Beijing una nueva herramienta de influencia, en un momento en que el país intenta posicionarse como un líder global alternativo a Estados Unidos.

Además, la crisis petrolera mundial, que se ha prolongado durante más de dos meses, subraya lo que Beijing considera un mérito en el camino que ha elegido.

Los vehículos eléctricos chinos se enmarcan en la estrategia gubernamental, que lleva años impulsando, para reducir la dependencia del petróleo y el gas y electrificar su economía, incluyendo las energías renovables.

Esta estrategia parece haber dado buenos resultados a la segunda economía más grande del mundo durante la crisis actual.

Según un estudio de 2025 realizado por el Grupo Rhodium, la flota de vehículos eléctricos e híbridos de China ha reducido la demanda nacional de petróleo en más de un millón de barriles diarios.

Pero un recorrido por los pasillos del Salón del Automóvil de Beijing deja claro que las marcas chinas no ven su competencia simplemente como una cuestión de eficiencia de combustible. En cambio, se trata de una competencia tecnológica.

Y así como empresas estadounidenses como Tesla y Waymo están construyendo un futuro en el que flotas de vehículos autónomos transporten a las personas en sus desplazamientos diarios y en su vida cotidiana, sus rivales chinos —fabricantes de automóviles como XPeng, Geely, BYD y empresas tecnológicas como Baidu, Huawei y Pony.Ai— están desarrollando sus propios ecosistemas tecnológicos para hacer lo mismo.

Y ahí también las empresas chinas confían en poder competir.

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Con información de Joyce Jiang y Martha Zhou, de CNN.