Ventoso y fresco con temperaturas por debajo de lo normal esta semana

Hoy se perfila un martes agradable en el Valle de Coachella, donde comenzaremos a disfrutar de temperaturas más frescas, por debajo de lo normal, condiciones más secas y algunas brisas esta semana.

Un gran sistema de baja presión se desplaza hacia el oeste, lo que genera un flujo terrestre más fuerte que provocará un enfriamiento notable en el sur de California.

Hay un aviso de viento vigente hasta la 1 a. m. del miércoles para las montañas de San Bernadino, Riverside y el condado de San Diego, así como para Big Bear, Lake Arrowhead, Borrego Springs, Banning Pass y Desert Hot Springs. En el Valle de Coachella, los vientos por la tarde y la noche tendrán ráfagas de entre 30-40mph, con posibles ráfagas más fuertes en las crestas, laderas y pasos de montaña como San Gorgonio, donde podríamos ver ráfagas de hasta 55mph Podría formarse polvo en el aire, pero no hay avisos de polvo por el momento. Las principales áreas de impacto serán nuestras montañas, Banning Pass y Desert Hot Springs.

El jueves probablemente será el día más fresco de la semana, con máximas que rondarán los 90°F, muy por debajo de la temperatura media estacional de 104°F.

Los vientos disminuirán durante la noche, pero volverán en menor medida el miércoles.

De cara al futuro, las temperaturas comenzarán a subir gradualmente el viernes y el sábado, manteniéndose en torno a los 90°F. Los modelos muestran que una cresta de alta presión comenzará a formarse a principios de la próxima semana, lo que provocará un ligero aumento de las temperaturas. Las máximas se acercarán a las estacionales, pero seguirán por debajo del promedio de cara a la próxima semana. Los próximos días, el valle disfrutará de días mayormente soleados y secos, un alivio bienvenido del clima sofocante y húmedo con el que comenzamos septiembre.