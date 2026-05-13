En camino a Teherán, los iraníes viven con nerviosismo ante la amenaza de reanudación de la guerra

Por el corresponsal jefe de Asuntos Globales de CNN, Matthew Chance

Flanqueada por picos nevados y relucientes, la larga carretera hacia Teherán atraviesa pintorescos valles de álamos de Tabriz y campos con brotes verdes de trigo.

Seguimos el estrecho río Qotur, marrón y crecido por el deshielo primaveral, mientras pasa junto a pastores que cuidan sus rebaños en las laderas.

A lo lejos, un imponente puente ferroviario de vigas de acero pintadas de blanco se extiende sobre el paisaje, aparentemente intacto por los ataques estadounidenses e israelíes que golpearon partes de Irán a comienzos de este año.

Pero en medio de negociaciones de paz estancadas y crecientes tensiones por el cierre continuado del estratégico estrecho de Ormuz, los temores de que la guerra pueda reanudarse impulsan la incertidumbre en el país. Durante el recorrido de CNN por Irán, ciudadanos comunes —a quienes Trump instó en su momento a “recuperar su país”— describieron la vida bajo bombardeos y bloqueos.

“No vayan allí, es demasiado peligroso ahora”, aconsejó una joven iraní que viajaba desde Estados Unidos a Teherán al enterarse de nuestro viaje por el noroeste del país.

“Tengo familia allí, por eso estoy tomando el riesgo”, explicó, pidiendo no ser identificada.

En la carretera, entre kioscos que venden pistachos y té, carteles negros lloran la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, muerto en un ataque aéreo en febrero, el primer día de la guerra.

“Su sombra ha pasado sobre nuestras cabezas”, dice un cartel en persa, citando un lamento popular.

Su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, es ahora el “estandarte” de la nación, declara otro póster, aunque el joven, que según informes resultó herido en el mismo ataque, no ha sido visto ni escuchado en público desde que asumió el poder, reflejo de la incertidumbre en el país.

“Trump podría decidir volver a bombardear hoy”, comentó un hombre iraní.

“Tal vez no mientras esté en China, pero quién sabe. A Trump le gusta estar en el centro de atención”, agregó.

Mientras el presidente de EE.UU. Donald Trump realiza su visita de Estado a China, tanto Estados Unidos como Irán parecen buscar en Beijing una posible salida a su estancamiento. Se espera que Trump pida a China que presione a Irán hacia un compromiso, mientras el embajador iraní en China ha sugerido que el país comunista podría actuar como mediador entre Washington y Teherán.

Estados Unidos y China comparten interés en desbloquear el flujo de petróleo y gas por el golfo Pérsico. Además, podría ser un movimiento diplomático astuto para China mostrar que ayuda a solucionar problemas que afectaron a la economía global, contrastando su comportamiento con el de Washington.

Pero son los iraníes —una fuerza política vibrante incluso bajo un régimen estricto— quienes probablemente decidirán el futuro del país. Durante el largo trayecto a la capital se evidenciaron las diversas fuerzas en juego.

Se vieron multitudes de excursionistas, jóvenes y mayores, cargando a mano garrafas de aceite desde la frontera con Turquía. Un jubilado explicó que este producto esencial cuesta ahora seis veces más en Irán que en Turquía, en medio de una crisis de costo de vida que no muestra señales de ceder.

Aunque posiblemente agravados por el reciente bloqueo naval estadounidense, los problemas de costo de vida sustentaron protestas antigubernamentales a nivel nacional a finales del año pasado, que causaron una feroz represión. Miles murieron en la respuesta del Estado, según han admitido autoridades iraníes.

En un restaurante en ruta a Teherán, en un antiguo caravansar, se sirvió arroz con kebabs especiados y café oscuro, en un comedor lleno de familias. Sorprendentemente, la mayoría de las mujeres iraníes presentes no llevaba el hijab, un legado desafiante de las protestas “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, que forzaron a las autoridades a relajar el cumplimiento de códigos de vestimenta estrictos.

Los iraníes han mostrado repetidamente su voluntad de resistir, a menudo con gran costo, ante la fuerza abrumadora. Pero hoy, la guerra de Estados Unidos contra Irán, que Trump llamó en sus primeros días su “pequeña excursión”, claramente afecta al pueblo iraní, que lucha por sobrevivir día a día y se prepara ante posibles nuevos ataques.

“No creo que la protesta, pese a las dificultades, esté siquiera en la agenda para la mayoría de los iraníes en este momento”, confesó un padre llamado Maddy mientras ayudaba a su hija pequeña a lavarse las manos en el restaurante.

“La guerra de Trump silenció a la gente y fortaleció al Gobierno iraní. Al menos por ahora”, agregó.

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