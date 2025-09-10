La Fundación de Periodismo del Valle de Coachella honrará a cinco periodistas en el Salón de la Fama de los Medios 

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - Cinco periodistas y presentadores serán incorporados al Salón de la Fama de los Medios del Valle de Coachella el próximo año en Rancho Mirage, anunció hoy la Fundación de Periodismo del Valle de Coachella.

La tercera ceremonia anual del Salón de la Fama se llevará a cabo de 11:30 a. m. a 1:30 p. m. el 24 de febrero de 2026 en el Omni Rancho Las Palmas Resort and Spa, ubicado en 41000 Bob Hope Drive.

Laurilie Jackson, reportera y presentadora de nuestra estación hermana KESQ y profesora de periodismo en College of the Desert, será la presentadora del evento.

Los siguientes homenajeados serán incorporados:

Nuestra compañera Lina Robles, copresentadora del programa de radio matutino "El Show del Grenas" en nuestra emisora hermana, La Poderosa.

-- Jimmy Boegle, editor fundador del Coachella Valley Independent;

-- Larry Bohannan, escritor de golf de The Desert Sun;

-- Ric y Rozene Supple (póstumamente), propietarios de emisoras de radio y filántropos.

Además, varios periodistas locales serán homenajeados con los premios Periodista del Año y Estrella Emergente.

La entrada costará $200 por persona y todos los ingresos se destinarán a las redacciones locales mediante subvenciones de la fundación, según informaron los organizadores.

Para más información o para comprar entradas, visite cvjf.org.