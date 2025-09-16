Hombre sale expulsado de su vehiculo y resulta herido tras volcadura en la I-10 en Thousand Palms

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) - Un hombre fue hospitalizado hoy con lesiones graves tras ser expulsado de una camioneta que volcó en la Interestatal 10 en Thousand Palms.

El accidente se reportó alrededor de las 7:44 a. m. del martes en el lado oeste de la autopista, al este del cruce elevado de Ramon Road, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

Una camioneta Ford F-150 dorada se salió de la carretera y volcó sobre el arcén derecho, informó el oficial de la CHP, David Torres.

Un pasajero masculino salió despedido de la camioneta y fue trasladado al Centro Médico Regional Desert en Palm Springs, indicó Torres.

No se aclaró de inmediato si el conductor resultó herido. No había otros pasajeros en el vehículo.

La causa del accidente sigue bajo investigación.

Se solicita a cualquier persona con información que llame a la oficina de la CHP del área de Indio al 760-772-5300.