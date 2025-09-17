Tormentas Regresan al Valle esta Noche y Jueves

Se prevé actividad en las próximas 24 a 36 horas, ya que la humedad tropical y la humedad monzónica se unirán y avanzarán hacia el sur de California esta noche y el jueves. Esto traerá varias lluvias dispersas y tormentas eléctricas, especialmente en las montañas y el desierto. Existe la posibilidad de lluvias localizadas significativas que podrían generar riesgo de inundaciones durante este período.

Se ha emitido una Alerta Meteorológica desde la medianoche de esta noche hasta las 7 p. m. del jueves debido al regreso de las lluvias y tormentas eléctricas al Valle de Coachella. Esto podría afectar los planes de viaje, con la posibilidad de inundaciones localizadas.

También se ha emitido una Vigilancia de Inundaciones desde esta noche hasta el jueves por la noche para gran parte del sur de California, incluyendo el Valle de Coachella, las montañas de los condados de Riverside/San Bernardino/San Diego y el Paso de San Gorgonio. Es posible que se produzcan inundaciones por lluvias excesivas a medida que la humedad se desplaza por la región.

La actividad de tormentas comenzará a disminuir durante la noche del viernes, aunque la humedad se mantendrá alta y aún podríamos ver algunas lluvias aisladas en las montañas. El fin de semana se presenta un poco más seco a medida que una vaguada se acerca a la región, aunque cierta inestabilidad podría provocar algunas lluvias en las montañas o el desierto.

Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente la próxima semana, volviendo a valores cercanos a los promedios de la temporada. La máxima diaria promedio para hoy es de 102 °F.

En general, se espera que el clima sea más impactante el jueves, con una mejora en las condiciones durante el fin de semana. No olviden que el otoño llega oficialmente en solo 5 días, el 22 de septiembre.