Alerta Meteorológica hasta las 7 p. m.: Disminución de chubascos y tormentas esta noche

Jueves lluvioso y tormentoso en el valle, con remanentes tropicales del huracán Mario azotando la zona esta noche. Hasta el momento, en muchos lugares del Valle de Coachella a las 3:30 p.m se han registrado alrededor de 5 mm de lluvia. No descartamos lluvias y tormentas aisladas esta noche, pero la situación comenzará a calmarse a última hora de la tarde y esta noche.

Nuestra Alerta Meteorológica sigue vigente por chubascos, tormentas y la posibilidad de tormentas aisladas que podrían provocar fuertes vientos racheados, aguaceros repentinos e incluso granizo. Esta alerta expirará a las 7 p. m.

Actualmente, existen varias alertas de inundación, avisos de inundación y avisos de inundación en el sur de California. Muchas de estas expirarán a última hora de esta tarde o a primera hora de esta noche. Las inundaciones localizadas siguen siendo una preocupación, especialmente al norte de Cabazon y al noroeste de Desert Hot Springs.

La mayor parte de la convección se ha producido en las montañas y desiertos, con mayor intensidad en las montañas de los condados de San Diego y Riverside. Notaremos una mejora considerable antes de la medianoche, pero se producirá un despeje gradual antes de esa hora.

Existe una ligera probabilidad de humedad, principalmente al norte, para el viernes, pero se prevé que se presente predominantemente al norte del Valle de Coachella. El viernes se presenta en general mucho más seco antes de un fin de semana más cálido y seco.