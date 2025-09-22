Ex agente del sheriff del condado de Riverside será sentenciado el martes por el tiroteo que ocurrio en Coachella el 2014

INDIO, Calif. (KUNA) — Un ex agente del sheriff del condado de Riverside será sentenciado el martes por la muerte a tiros de Luis Carlos Morin en Coachella en 2014. El caso, según la fiscalía, fue el resultado de un triángulo amoroso que terminó en una tragedia.

Oscar Rodríguez, de 43 años, fue condenado en junio por homicidio involuntario con agravantes por arma de fuego. Enfrenta hasta 21 años de prisión estatal.

La fiscalía indicó que Rodríguez confrontó a Morin, de 39 años, frente a la casa de su madre el 27 de enero de 2014. Morin, quien acababa de regresar de una celebración de cumpleaños, recibió un disparo mortal en el pecho.

Rodríguez mantenía una relación sentimental con Diana Pérez, madre de los hijos de Morin. La fiscalía argumentó que Rodríguez intensificó un conflicto personal hasta convertirlo en un encuentro mortal, mientras que la defensa sostuvo que actuó en defensa propia.

Un jurado de Indio absolvió a Rodríguez de asesinato en primer grado, pero dictó el veredicto de homicidio casi una década después del tiroteo.

La familia de Morin presentó previamente una demanda por homicidio culposo contra el condado de Riverside, que en 2016 acordó un acuerdo de 7 millones de dólares.

La sentencia se dictará el martes por la mañana en el Centro de Justicia Larson de Indio.

