La mañana del lunes un camión de Amazon Prime se incendio

today at 3:24 PM
Published 3:23 PM

BANNING, Calif. (KUNA) - Dos carriles en dirección oeste de la Interestatal 10 en Banning habían sido cerrados temporalmente después de que un camión de Amazon Prime se incendiara.

El incendio se reportó poco después de las 11:05 a. m. entre las calles 8 y 22.

A las 11:40 a. m., el tráfico se estaba congestionando hacia Cabazon.

Las calles han sido reabiertas. No se sabe si hubo heridos.

