Al menos 15 migrantes latinoamericanos han sido deportados por EE.UU. al Congo: esto es lo que sabemos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Al menos 15 migrantes latinoamericanos, entre ellos ciudadanos de Perú, Ecuador y Colombia, fueron deportados la semana pasada por Estados Unidos hacia la República Democrática del Congo (RDC), según las autoridades del país africano y la abogada de uno de los involucrados. El envío del grupo a la RDC es parte de un acuerdo migratorio con el Gobierno de Donald Trump, una medida que ha generado cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.

De acuerdo con el Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH), una organización de derechos humanos con sede en la RDC, un primer grupo de unos 45 solicitantes de asilo llegó el fin de semana a Kinshasa en un vuelo procedente de Louisiana, operado por la aerolínea Omni Air International, tras escalas técnicas en África occidental. La mayoría, según IRDH, son latinoamericanos.

Las autoridades de la RDC confirmaron la llegada de 15 latinoamericanos en este vuelo y señalaron que el hecho marca el inicio operativo de un “mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países” acordado recientemente con Washington, reportó la agencia EFE.

El Gobierno del presidente congoleño, Félix Tshisekedi, subrayó que el mecanismo es “estrictamente transitorio, temporal y limitado en el tiempo”, y rechazó que implique reasentamiento permanente o instalación duradera en su territorio.

Según el IRDH, los migrantes fueron trasladados posteriormente a un complejo hotelero cercano al aeropuerto de N’djili, en Kinshasa, donde permanecen bajo vigilancia de la Policía Nacional Congoleña.

La abogada Alma David, representante legal de uno de los deportados, también dijo que son al menos 15 latinoamericanos los que llegaron a la RDC, según declaraciones que dio a la agencia AP.

De este grupo, al menos siete migrantes son peruanos y tres son ecuatorianos, de acuerdo con las cancillerías de ambos países, que confirmaron su llegada al país africano.

El resto serían colombianos, de acuerdo con la agencia Reuters. La Cancillería de Colombia dijo a CNN este lunes que se encontraban verificando la información.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló que el traslado de los siete ciudadanos peruanos se realizó en el marco de un acuerdo que permite su recepción y albergue mientras se tramitan sus solicitudes de asilo en Estados Unidos.

“Este beneficio se otorga a ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración de los EE.UU. Se suele utilizar cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro en caso sean retornados a sus países de origen”, agregó la Cancillería en un comunicado.

En el caso ecuatoriano, la Cancillería informó inicialmente de un ciudadano deportado y posteriormente confirmó que se trata de tres en total, quienes se encuentran en “situación migratoria regular” en la RDC.

“La Cancillería ha sido informada que los ciudadanos ecuatorianos se encuentran en situación migratoria regular en ese país, están alojados en un hotel y se mantienen en buenas condiciones, de acuerdo con información otorgada por autoridades competentes en el Congo”, dice un comunicado.

El comunicado añade que se realizarán entrevistas individuales para que los migrantes expresen libremente su voluntad de retornar al Ecuador. Solo en caso de solicitud expresa, se activarán mecanismos de retorno voluntario asistido.

En el primer caso reportado, la Cancillería ecuatoriana señaló que al ciudadano se le negó su solicitud de asilo en Estados Unidos, y le pidió a un juez de inmigración no ser devuelto a Ecuador. Ese planteamiento fue tomado en cuenta por el juez, que dispuso restricciones a su devolución “en el marco de los mecanismos de protección previstos en instrumentos internacionales”, indicó el comunicado.

Las autoridades diplomáticas del país sudamericano dijeron además que sus familiares en Ecuador ya fueron informados y mantienen contacto con él.

“La persona se encuentra en un espacio de acogida, en condiciones adecuadas y seguras”, afirmó la Cancillería.

La medida forma parte de una política más amplia impulsada por Estados Unidos bajo el Gobierno de Trump, que busca trasladar a terceros países la recepción de migrantes deportados cuando no pueden ser enviados a sus países de origen.

Para ello, Estados Unidos ha firmado acuerdos con distintos países —principalmente en África y América Latina— que aceptan recibirlos, incluso si no tienen relación con ellos ni hablan el mismo idioma.

Washington sostiene que la medida se enmarca en la legalidad vigente. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado enviado a CNN que la administración “utiliza todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal y como prometió el presidente Trump”.

Sin embargo, el IRDH advirtió que este tipo de acuerdos podría vulnerar normas internacionales de protección, al señalar que se trata de una “externalización de las obligaciones de protección” hacia países “cuya capacidad de protección está debilitada por conflictos armados”.

Desde 1998, la RDC está sumida en un conflicto alimentado por numerosas milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU.

La RDC se suma así a una lista creciente de países que han aceptado acuerdos de recepción de deportados. Otros países africanos como Eswatini y Guinea Ecuatorial también han aceptado a inmigrantes deportados por EE.UU.

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Con información de Uriel Blanco, de CNN.