Mujer desaparecida en Twentynine Palms localizada con la ayuda del perro policía “Naji”

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) - Una mujer de 64 años, que desapareció de su casa en Twentynine Palms, fue localizada el lunes tras una búsqueda liderada por los agentes del Sheriff de Morongo Basin y su unidad canina Naji.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, los agentes respondieron a un reporte de persona desaparecida después de que la hija de la mujer descubriera que su madre, diagnosticada con demencia, no se encontraba en su casa en Athol Avenue. La mujer fue vista por última vez el sábado 20 de septiembre, alrededor de las 11:00 a. m.

Familiares y amigos habían buscado en la zona sin éxito antes de contactar a las autoridades para pedir ayuda.

Los agentes iniciaron la búsqueda, con la ayuda del agente Bakker, adiestrador canino, y el perro policía Naji, quien rastreó el rastro de la víctima en dirección norte desde la casa.

Durante el rastreo, los agentes recordaron haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de la víctima en la misma zona. Los agentes revisaron varios negocios locales, lo que confirmó que la víctima había sido vista en la zona.

La búsqueda se extendió a la zona no incorporada de Joshua Tree. Tras horas de rastreo, poco antes de las 00:30 del lunes, el perro policía Naji condujo a los agentes hasta la mujer, a más de 24 kilómetros de distancia, cerca de Twentynine Palms Highway y Sunset Road.

Las autoridades informaron que la víctima fue encontrada sana y salva, pero fue trasladada a un hospital local para su evaluación como medida de precaución.