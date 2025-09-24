Jurado afirma que el veredicto de homicidio involuntario en el juicio contra el ex agente del Sheriff del Condado de Riverside fue emotivo y complejo

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) - Paul, miembro del jurado que ayudó a condenar al ex agente del Sheriff del Condado de Riverside, Oscar Rodríguez, de 44 años, en junio por el tiroteo mortal de Luis Carlos Morín, de 39 años, en 2014, afirmó que la decisión fue una de las más difíciles de su vida, y que aún la lleva consigo.

Sucedió cuando Rodríguez intentó arrestar a Morín, pero lo mató, debido a conflictos derivados de su vínculo con la misma mujer.

Paul solicitó a nuestra estacionan hermana News Channel 3 que se abstuviera de usar su apellido por motivos de seguridad.

"Fue un tira y afloja", dijo Paul. "Fue difícil".

El jurado declaró a Rodríguez culpable de homicidio involuntario en junio por el asesinato de Morín.

El jurado también condenó al acusado por un supuesto uso de armas que agrava la pena.

"De todas las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa, nadie afirmó que acudiera allí con la intención de matarlo", declaró Paul. "Fue con la intención de arrestarlo por dos delitos graves, y por eso tomamos la decisión".

Paul explicó que se instruyó al jurado para que considerara cargos que iban desde asesinato en primer grado hasta homicidio involuntario. Añadió que las primeras votaciones en la sala de deliberaciones reflejaban una profunda división, pero tras dos días de debate, ambas partes llegaron a un acuerdo.

"Finalmente llegamos al punto en que quienes buscaban asesinato aceptaron rebajar la condena a homicidio involuntario", declaró Paul. "Y quienes buscaban homicidio involuntario aceptaron subir la condena a homicidio voluntario, pensando que Oscar aún podría recibir 21 años por el cargo de arma".

La fiscalía argumentó que Rodríguez confrontó deliberadamente a Morin por celos, mientras que los abogados defensores alegaron que Rodríguez actuó en defensa propia durante un forcejeo.

Paul afirmó que la decisión de Rodríguez de ir solo a arrestar a Morin fue un gran peso.

“No pidió refuerzos. Fue a arrestar a un caballero que tenía dos órdenes de arresto por delitos graves y fue solo. Eso no está dentro de la política”, declaró Paul.

El jurado describió la carga emocional de escuchar testimonios gráficos y fotos, y el dolor de ver a ambas familias en el tribunal.

“Salí de la sala llorando porque esto afectó a ambas familias”, dijo Paul. “Tener que tomar una decisión así... fue difícil. Fue difícil para todos los miembros del jurado”.

Aun así, Paul admitió estar impactado por la sentencia del miércoles.

A pesar de las objeciones de la fiscalía, el juez condenó a Rodríguez a un año de cárcel del condado, con 194 días menos por el tiempo cumplido, lo que le eximió de cumplir condena en una prisión estatal. También fue sentenciado a 10 años de libertad condicional.

“Cuando me enteré, casi me caigo de la silla”, dijo. “Me quedé impactado”.

