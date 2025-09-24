Seis personas arrestadas bajo sospecha de robo masivo en joyerías, incluyendo uno en un centro comercial de Palm Desert

PALM DESERT, Calif. (KUNA) Seis personas fueron arrestadas en relación con una serie de robos masivos en joyerías en Palm Desert y otros condados, informaron hoy las autoridades.

Los sospechosos fueron ingresados en el Centro de Detención Benoit en Indio bajo sospecha de robo, vandalismo, hurto mayor, allanamiento de morada, robo con antecedentes penales y conspiración, según el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Los sospechosos fueron identificados como:

20 años de Lancaster;

24 años de Rosamond;

28 años de Lancaster;

25 años de Los Ángeles;

41 años de Lancaster; y

35 años de Los Ángeles.

Los agentes acudieron poco después de las 2:10 p. m. El 9 de agosto, en una joyería ubicada en la cuadra 72800 de la autopista 111 en Palm Desert, se reportó un robo, según el sargento del sheriff, James Mills. Varios testigos llamaron a las autoridades para informar que cuatro individuos enmascarados entraron al negocio con martillos, destruyeron varias vitrinas y robaron más de $87,000 en mercancía, dijo Mills.

Los agentes descubrieron que el robo en Palm Desert estaba relacionado con más de 10 robos con allanamiento de morada en joyerías de los condados de Los Ángeles, Orange y Riverside desde mayo.

Tras un operativo interinstitucional, las autoridades arrestaron a dos de los sospechosos en Lancaster sin incidentes el 11 de septiembre. Un tercer sospechoso fue detenido sin incidentes el 16 de septiembre en Lancaster.

El 18 de septiembre, un cuarto sospechoso fue arrestado sin incidentes en Los Ángeles, y el quinto sospechoso fue arrestado sin incidentes en Lancaster el martes, según Mills.

El último sospechoso fue puesto bajo custodia federal por un asunto no relacionado.

La investigación continúa en curso y se insta a cualquier persona con información a comunicarse al 760-836-1600.