Post Malone, Lainey Wilson y Cody Johnson encabezarán el cartel del festival de música Stagecoach 2026
INDIO, Calif. (KUNA) - El jueves se anunció el cartel del Festival de Música Country Stagecoach 2026, con Cody Johnson, Lainey Wilson y Post Malone como cabezas de cartel.
El festival se celebrará del 24 al 26 de abril en el Empire Polo Club de Indio. Los pases salen a la venta el jueves 2 de octubre en Stagecoach.com.
El cartel también incluye a Bailey Zimmerman, Red Clay Strays, Ella Langley, Counting Crows, BigXThaPlug, Riley Green, Journey, Little Big Town, Bush, Gavin Adcock, Teddy Swins (quien también estará en Coachella), Billy Bob Thornton and the Boxmasters, Brooks & Dunn, Hootie & the Blowfish, Third Eye Blind y muchos más.
"Late Night on Mustang" contará con la participación de Diplo, Pitbull y Ludacris.
Guy Fieri regresará con su Stagecoach Smokehouse.
Los Compton Cowboys están listos para regresar.
Siga con Telemundo15.com para seguir la cobertura de la temporada de festivales en el Valle de Coachella.