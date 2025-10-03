Skip to Content
Preparan a estudiantes migrantes con uso de la inteligencia artificial: condado de Riverside

Published 12:04 AM

PALM DESERT, Calif. (KUNA) – Con la intención de educar sobre el uso de la inteligencia artificial y profesionalizar la manera de aprender con la misma, es que el condado de Riverside en su programa educativo migrante realizó la capacitación "Next gen inteligente AI summit".

Implementar la Inteligencia Artificial dentro del sector educativo, trae consigo importantes retos, según nos comenta María Sarabia Ponce, coordinadora del programa de educación migrante, "queremos asegurar que nuestros estudiantes, aquí en el Valle de Coachella, no solo tengan cómo funcionar con la inteligencia artificial, sino también cómo usarla de manera responsable y ética".

Manténgase al tanto de la información, la historia completa esta noche 6 pm por Telemundo 15.

Juan Monteslo

