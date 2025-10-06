Clima cálido pero templado para comenzar la semana, con más humedad por venir

La semana comienza cálida pero templada en el Valle de Coachella. Las temperaturas máximas de hoy rondan el promedio estacional de 95°F. El clima es agradable y seco, con mínimas preocupaciones por el viento. Si miran al cielo esta noche, verán una luna llena conocida como Luna de Cosecha. Pero no es una luna llena cualquiera. La luna llena de esta noche es una superluna, la primera del año. Una superluna es cuando la luna se ve especialmente grande y brillante.

Se esperan algunos cambios para finales de esta semana. A partir del miércoles por la noche o la madrugada del jueves, la humedad tropical de los remanentes del huracán Priscilla llegará al sur de California. Esto aumentará la nubosidad y la humedad para el final de la semana laboral y el comienzo del fin de semana. En cuanto a las probabilidades de lluvia, hay mucha discrepancia en los modelos actualmente. Es posible que haya lluvias ligeras el jueves, pero la probabilidad de lluvia es mayor el viernes. A finales del sábado y principios del domingo, una zona de baja presión se desplazará desde el norte. Esto cortará el flujo de humedad del sur y traerá temperaturas más frías a la región.

El clima se mantendrá cálido, con máximas en torno a los 90°F durante la mayor parte de la semana. Se espera un clima más fresco de cara al fin de semana, con temperaturas muy templadas para finales del fin de semana y la próxima semana.