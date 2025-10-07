Skip to Content
Kunamundo

Excursionista rescatado en helicóptero en Palm Desert

KESQ
By
Published 4:46 PM

PALM DESERT, Calif. (KUNA) - Una persona fue rescatada hoy de un sendero en Palm Desert tras sufrir una dolencia.

El rescate se reportó poco antes de las 3 p. m. del martes en la cuadra 470000 de la Avenida Portola, según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La agencia informó que la persona sufrió lesiones moderadas y fue trasladada en helicóptero a una ambulancia terrestre cercana.

No se dispuso de más información de inmediato.

Manténgase al tanto de la novedades en Telemundo15.com

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content