Familia exige respuestas tras la muerte de un adolescente en múltiples atropellos y fugas en Desert Hot Springs

DESERT HOT SPRINGS, Calif. (KUNA) — Una familia en duelo se pronuncia y exige responsabilidades después de que Jaime Castro, de 18 años, falleciera atropellado en un trágico accidente en un tramo oscuro y a menudo peligroso de Indian Canyon Drive.

El incidente fatal ocurrió el 30 de septiembre cerca de la intersección de Indian Canyon Drive y Pierson Road, un tramo vial que se encuentra cerca del límite entre las jurisdicciones del Departamento de Policía de Desert Hot Springs y el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside.

Los padres de Jaime afirman que la confusión sobre la jurisdicción pudo haber retrasado la respuesta inicial de las fuerzas del orden. Según la familia, los agentes no pudieron confirmar qué agencia fue la responsable de acudir primero al lugar de los hechos.

Para aumentar su frustración, la madre de Jaime, Yahaira, afirma que la zona carece de alumbrado público adecuado y es conocida por los conductores que exceden los límites de velocidad, condiciones que, según ella, contribuyeron a la muerte de su hijo.

Nuestra estación hermana News Channel 3 habló con el jefe de policía de Desert Hot Springs, Steve Shaw, quien confirmó que su departamento no recibió ninguna llamada al 911 antes del accidente, solo una después del incidente.

Al preguntársele si Indian Canyon Drive se considera una zona peligrosa, el jefe Shaw afirmó que no se habían reportado incidentes recientes antes de la muerte de Jaime.

Para más información, siga con Telemundo15.com