Hombre de West Hollywood muere en accidente en Twentynine Palms

TWENTYNINE PALMS, Calif. (KUNA) – Un residente de West Hollywood fue declarado muerto tras un accidente ocurrido la semana pasada en Twentynine Palms, confirmaron las autoridades el martes.

Diego M. Thornton, de 52 años, fue declarado muerto tras ser atropellado por un vehículo el jueves 2 de octubre, poco antes de las 8 p. m. en Amboy Road, al este de Mica Avenue.

La Patrulla de Carreteras de California (CHP) informó que el conductor, identificado como residente de Indio, se encontraba ileso en el momento del accidente.

La causa del accidente y el motivo por el que el peatón se encontraba en la calzada siguen bajo investigación.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com