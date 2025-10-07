La Agencia de Tránsito SunLine ofrece viajes gratis durante la Semana de Viajes Compartidos

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) — La Agencia de Tránsito SunLine ofrece viajes gratis en todo su sistema de autobuses de ruta fija para apoyar dos importantes iniciativas estatales para mejorar la calidad del aire.

La campaña de viajes gratis dura del 7 al 11 de octubre, durante la Semana de Viajes Compartidos. Esta iniciativa estatal anima a los usuarios a reconsiderar sus hábitos de viaje y optar por opciones más sostenibles.

No se requieren pases, códigos promocionales ni boletos especiales. Los usuarios pueden simplemente presentarse, abordar y viajar gratis durante las fechas promocionales.

SunLine espera que esta iniciativa no solo ayude a limpiar el aire, sino que también presente a los nuevos usuarios la comodidad y la fiabilidad del transporte público.

Para obtener más información sobre rutas y horarios, visite este sitio web.