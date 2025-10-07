Skip to Content
Kunamundo

La Agencia de Tránsito SunLine ofrece viajes gratis durante la Semana de Viajes Compartidos

KESQ
By
New
Published 3:33 PM

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) — La Agencia de Tránsito SunLine ofrece viajes gratis en todo su sistema de autobuses de ruta fija para apoyar dos importantes iniciativas estatales para mejorar la calidad del aire.

La campaña de viajes gratis dura del 7 al 11 de octubre, durante la Semana de Viajes Compartidos. Esta iniciativa estatal anima a los usuarios a reconsiderar sus hábitos de viaje y optar por opciones más sostenibles.

No se requieren pases, códigos promocionales ni boletos especiales. Los usuarios pueden simplemente presentarse, abordar y viajar gratis durante las fechas promocionales.

SunLine espera que esta iniciativa no solo ayude a limpiar el aire, sino que también presente a los nuevos usuarios la comodidad y la fiabilidad del transporte público.

Para obtener más información sobre rutas y horarios, visite este sitio web.

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content