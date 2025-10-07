Mujer de Cathedral City liberada de la custodia israelí y trasladada a Jordania

THOUSAND PALMS, Calif. (KUNA) - Una mujer de Cathedral City que se encontraba bajo custodia israelí tras ser detenida en un barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza fue liberada y se encuentra en Jordania, según informó su familia a Athena Jreij, de nuestra estación hermana News Channel 3.

Medios estatales jordanos informaron que 131 activistas de la flotilla de Gaza fueron deportados a Jordania el martes.

La familia compartió un video que muestra a Geraldine Ramírez con los miembros restantes de la delegación estadounidense en Jordania.

"Nuestra familia no puede expresar plenamente el alivio y la gratitud que sentimos en este momento. Estos últimos días han estado llenos de miedo, incertidumbre e innumerables oraciones, pero también de un increíble amor y apoyo de personas de todo el mundo", se lee en un comunicado de la familia de Ramírez. "Geraldine se encuentra ahora a salvo y recibiendo atención médica. Solicitamos privacidad y tranquilidad mientras se recupera física y emocionalmente de su experiencia".

La familia de Ramírez afirmó desconocer cuándo podrá regresar a Estados Unidos ni el lugar exacto donde será liberada o procesada próximamente.

"Seguimos en comunicación con las autoridades y confiamos en que pronto se reunirá con sus seres queridos", añadió la familia de Ramírez.

