Palm Springs celebro la inauguración de Casa Palma Hotel and Bungalows

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - La ciudad de Palm Springs celebra la gran inauguración de su nuevo resort boutique.

El lunes por la mañana, las autoridades municipales celebraron una ceremonia de inauguración para dar la bienvenida a Casa Palma Hotel and Bungalows, ubicado en 1533 N Chaparral Road.

Cuenta con más de 30 habitaciones, dos piscinas, un restaurante y una cancha de tenis y pickleball.

La propiedad es el antiguo resort Desert Sun, que cerró sus puertas a principios de este año.

Ryan y Rochelle Jaleh, propietarios de Casa Palma, afirman que se inspiraron en sus visitas a Palm Springs de la infancia.

"Siempre nos ha encantado venir a esta comunidad y a mí también Palm Springs, y en cuanto vimos este hotel, supimos que era algo especial", dijo Ryan Jaleh.

Los Jaleh comentaron que el sitio originalmente era el Hotel Normandy, construido en 1943 por el icónico actor Errol Flynn. Haga clic aquí para más información sobre Casa Palma.