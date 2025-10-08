Exposición de empleos invita a los jóvenes a explorar las carreras de CAL FIRE mientras el departamento busca crecer

INDIO, Calif. (KUNA) – CAL FIRE busca reforzar sus filas ante el aumento de la amenaza de incendios forestales en California.

Para lograrlo, se está llevando a cabo una colaboración entre CAL FIRE y la Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE) en Indio para mostrar a cientos de estudiantes de último año de preparatoria posibles carreras en extinción de incendios.

La exposición de empleos se realiza tras el veto del gobernador Gavin Newsom al Proyecto de Ley 1309 de la Asamblea, que podría haber aumentado los salarios de los empleados de CAL FIRE.

El proyecto de ley habría exigido que CAL FIRE pagara a sus empleados dentro del 15% del salario promedio de 20 departamentos de bomberos locales en todo el estado.