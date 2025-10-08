Hoy se cumplen 9 años del asesinato de los oficiales Vega y Zerebny del PSPD en acto de servicio

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Hace 9 años, los oficiales de policía de Palm Springs, José "Gil" Vega y Lesley Zerebny, murieron en acto de servicio mientras respondían a una llamada por disturbios domésticos.

Vega, de 63 años, era un policía veterano que murió pocos meses antes de jubilarse tras 35 años de servicio, cinco años después de su edad límite para jubilarse. Había planeado jubilarse en 2018. Vega tenía ocho hijos, 11 nietos y cinco bisnietos.

Zerebny, de 27 años, llevaba 18 meses en el departamento y acababa de reincorporarse al servicio tras su baja por maternidad, tras haber dado a luz a su hija, Cora, cuatro meses antes.

En 2021, se inauguró al público un mural de Vega y Zerebny. El mural se encuentra en 169 N. Indian Canyon Drive.

Vega y Zerebny fueron los primeros policías de Palm Springs asesinados en acto de servicio desde el 1 de enero de 1962, cuando el agente Lyle Wayne Larrabee falleció durante una persecución vehicular. La única otra muerte en el departamento fue la del agente Gale Gene Eldridge, quien recibió un disparo mortal el 18 de enero de 1961 mientras investigaba un robo a mano armada.

John Hernandez Felix, el hombre que disparó y mató a los agentes Vega y Zerebny, fue declarado culpable de sus asesinatos y condenado a muerte. Es poco probable que Vega sea ejecutado pronto debido a la moratoria estatal sobre la pena capital que sigue vigente.

Además, incluso antes de la moratoria, California no ha ejecutado a ningún preso desde 2006.